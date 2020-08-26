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Прибыль американских банков упала на 70% во втором квартале

Москва, 26.08.2020

Прибыль американских банков снизилась на 70% по сравнению с предыдущим годом во втором квартале 2020 года из-за сохраняющейся экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, передает Reuters со ссылкой на сообщение регулятора США.

Прибыль банков оставалась небольшой, поскольку компании начали наращивать финансовые подушки для защиты от будущих убытков, а деловая и потребительская активность упала, показали данные Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

Банковские депозиты выросли более чем на 1 триллион долларов второй квартал подряд, и регулирующий орган заявил, что отрасль обладает «очень сильными» уровнями капитала и ликвидности.

Отчет также показал, что прибыль банков второй квартал подряд снижалась до рекордных уровней. Регулятор сообщил о 70% -ном снижении прибыли в первом квартале 2020 года, хотя прибыль отрасли на самом деле немного выросла во втором квартале.

Банки продолжали откладывать огромные суммы наличных денег на случай будущих потерь по ссудам — ​​во втором квартале фирмы сообщили об увеличении резервов по кредитам на 382% по сравнению с годом ранее.

FDIC сообщает, что уровень просрочки сроком более чем на 90 дней вырос на 16% в последнем квартале, главным образом за счет ипотечных кредитов и ссуд для малого бизнеса.

В FDIC заявили, что банки были поддержаны ростом коммерческого и промышленного кредитования, в значительной степени благодаря более чем 480 миллиардам долларов в

виде невозвратных ссуд, выданных банками в рамках Программы защиты зарплаты, которая стала важной частью попытки Вашингтона помочь малому бизнесу выжить во время пандемии.

В связи с приостановкой деловой активности во многих отраслях экономики страны банки сообщили, что уже второй квартал подряд объем новых депозитов превышает 1 триллион долларов

«Беспрецедентный» приток средств фактически означает, что фонд страхования вкладов, управляемый FDIC, сократился ниже установленного законом минимального коэффициента в 1,35%.

Председатель FDIC Елена МакВильямс сообщила в своем заявлении, что она ожидает, что этот фонд, в который банки вносят средства, вернется к достаточному уровню в ближайшие месяцы без необходимости взимать с отрасли более высокий процент для его увеличения.

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