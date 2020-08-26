Прогноз погоды на зиму: в этот раз всё будет по-другому

Уже вот-вот закончится август – каких-то несколько дней осталось и календарное лето завершится на всей территории нашей страны. На пороге стоит осень и хоть тепло какое-то время ещё будет радовать нас (хотя кое-где уже начались настоящие заморозки), но зима не за горами. Поэтому многие хотят знать, чего нам ждать от неё в плане погоды.

Традиционно зима считается самым суровым временем года в России: трескучие морозы, снегопады, снежные бураны – без шубы и валенок никуда. Однако в этот раз всё будет по-другому. Синоптики обещают, что зима 2020/2021 ожидается тёплой, боле похожей на позднюю осень. Давайте посмотрим, что нам всё-таки обещают метеорологи в разных регионах России.

Прогноз погоды на декабрь 2020. Предварительный прогноз синоптиков

Санкт-Петербург и Москва получили от синоптиков странный прогноз на эту зиму – погоду в обеих столицах обещают практически одинаковую. Первые морозы придут сюда уже в ноябре, а вот дальше зима будет довольно-таки теплой: что Москва, что СПб в декабре не покажут ниже минус 5-7 в дневное время суток и ниже минус 10. Осадков в виде снега будет тоже не слишком много. До 12-15 похолодает только ближе к Новому году, не раньше.

Сибирь в первом месяце календарной зимы также отличится довольно мягкой для этого региона климатической обстановкой. Настоящие русские морозы придут сюда не раньше конца первого зимнего месяца, да и то серьезно их опасаться всё-таки не стоит. Например, в Новосибирске и Омске в декабре не будет ниже минус 41. По ночам в отдельные сутки, возможно и минус 24-25, но аномально холодными эти цифры для Сибири назвать уж точно нельзя.

Юг России, а именно Крым и Краснодарский край тоже порадуют жителей и гостей тёплым началом зимы. Снега в декабре на морском побережье почти не будет, как и привычных декабрьских ливней. При этом температурный фон ожидается выше нормы сразу на 4-5 градусов. Но любители горных лыж всё-таки могут ожидать декабрь с надеждой. Так, в горных районах Краснодарского края в начале зимы снег будет.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, к Новому году в Крыму и на Кубани может немного подморозить – до минус 10 по Цельсию. Так что те, кто планирует встретить праздник можно не опасаться и смело приезжать на юг нашей страны – погода будет радовать.

Погода в январе 2021 в России

Январь 2021 на северо-западе и центре России обещается довольно мягким, но чуть более прохладным, чем декабрь. В частности, Петербург покажет на градусниках до минус 15, в Москве будет немного теплее – минус 10-12, да и снега в столице прогнозируется больше.

Для курортных регионов нашей страны синоптики делают крайне осторожные предсказания, считая это делом откровенно неблагодарным. Январь здесь ожидается ровным, без штормов, снега и температурных качелей – всё вроде в пределах нормы. Но, разговоры о том, что и второй зимний месяц будет не такой как в прошлом году, а аномально тёплым – ведутся уже сейчас.

Правда, в Симферополе всё-таки возможны снегопады и морозы до минус 4. При этом в Краснодаре в середине января ожидаются обильные снегопады, которые периодически станут переходить в мокрый снег, затем в дождь и обратно.

Прогноз погода на февраль 2021. Долгосрочный прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, конец зимы 2020/2021 почти на всей территории России будет довольно сложным. При этом московская погода в феврале будет практически идентичная питерской. В обеих столицах специалисты обещают оттепели, которые станут сменяться заморозками, что приведёт к гололедице.

Температура в первой декаде последнего месяца календарной зимы в Москве и СПб не будет опускаться ниже минус 10-12. Снегопадов обещают довольно много, но залеживаться белое покрывало не будет – солнце довольно быстро его начнёт растапливать.

На Крымский полуостров февраль принесёт ветры, осадки и заметное потепление. В воздухе будет ощущаться не только приближение весны, но и скорого лета. Краснодарский край немного подморозит, но ненадолго, снег обещают, но уже мокрый и солнечных дней станет больше.

На Урале будет теплее, чем обычно в феврале – не ниже 12 по Цельсию. Но сильные, пронизывающие ветра создадут ощущение более суровых холодов. Также возможны обильные снегопады, повышенная влажность – такая погода продержится здесь до начала марта.

В Центральном федеральном округе будет всю зиму очень тепло, февраль точно не станет исключением из правил. Например, Воронеж и Тамбов со своими областями переплюнут температурный график прошлых лет и порушат всю историю наблюдений – в среднем всю зиму будет до минус 6. Метеорологи говорят, что для данного региона и зимнего времени года – это очень и очень многою. Так что жителей этих областей ожидает аномально тёплая зима.

Белгород, Курск, Орлов, Липецк, Рязань и Кострому тоже ждёт подобная погодная аномалия. Причиной этому является приход тёплого и влажного воздуха, который активно потеснит морозный фронт. Так что не только февраль, но и вся зима будет в ЦФО протекать по–другому. Снег будет идти, но практически тут же станет таять. Также слепить снеговика вряд ли получится.

Верить или нет такому долгосрочному прогнозу синоптиков, который они сами называют крайне осторожным – решать вам. Но, судя по тенденции последних лет, когда каждая зима теплее предыдущей, будет неудивительно если через пару-тройку лет снег и морозы останутся лишь в нашей памяти. А пока остается только ждать и надеяться, что хотя бы в новогоднюю ночь у нас будет настоящая зима и мы встретим праздник со снегом и катанием с горок.