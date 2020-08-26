Российский рынок легковых автомобилей поднялся на четвертое место в Европе

Российский рынок легковых автомобилей по итогам июля 2020 поднялся на четвертое место среди авторынков Старого Света.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», опираясь на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей стала ФРГ, где было продано 314 938 машин.

На тором месте автомобильный рынок Франции с показателем 178 982 проданных легковых машин. Замыкает тройку лидеров показала Великобритания (174 887 реализованных авто). (+11,3%).

Россия в этом почётном рейтинге занимает четвёртое место. По предварительным оценка, продажи легковушек в июле этого года составила более 164,5 тыс. единиц. В июне наша страна была пятой (115 тыс. авто). Также в ТОП-5 вошла Италия. Здесь в июле было реализовано 136 455 авто.