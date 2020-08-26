Глава ФРС выступит на фоне больших сомнений в отношении восстановления экономики США

Год назад глава ФРС Джером Пауэлл предупредил коллег, руководителей центробанков других стран, о значительных рисках, вызванных туманными перспективами мировой торговли и отсутствием прецедентов для проведения монетарной политики при встрече с неопределенностями. Выступая на традиционной встрече глав центробанков, которая пройдет в четверг в виртуальном формате, Пауэлл, очевидно, будет вновь говорить о туманных перспективах, которые как никогда серьезно угрожают развитию экономики. Только сейчас речь будет идти, естественно, не о торговле, а о коронавирусе.

Джером Пауэлл откроет встречу главных банкиров планеты с планов ФРС по изменению монетарной политики. Изменения вызваны тем, что низкая инфляция и очень низкие ключевые ставки мешают мерам, предпринимаемым ФРС в борьбе с последствиями пандемии для крупнейшей экономики планеты.

Сейчас будущее экономики в еще более плотном тумане, чем год назад.

«Высокая неопределенность обычно снижает эффективность любых мер и действий»,- объясняет сложившуюся ситуацию профессор экономики Стэнфордского университета Николас Блум.

На прошлой неделе ФРС обнародовала результаты нового исследования, в котором говорится, что последствия неопределенности накапливаются и со временем могут нанести по экономике очень сильный удар.

После рекордного спада в первом квартале 2020 года американская экономика показала определенные признаки роста. К примеру, в июле существенно выросли продажи недвижимости, а экономическая деятельность начала возвращаться к докризисному уровню. Показывают рост и данные по посещениям магазинов и занятости. Растут также, утверждают аналитики JP Morgan, расходы по кредитным картам.

Последние экономические данные вместе с замедлением роста числа новых заражений коронавирусом даже заставили отдельных экономистов заговорить о более быстром, чем предполагалось, восстановлении американской экономики. Тем не менее, экономистов ФРС очень тревожит давление, оказываемое целым рядом неопределенностей на экономику США.

В своем заявлении, очень напоминающем «минутки» последней встречи Федрезерва, президент Ричмондского отделения ФРС Томас Баркин сказал, что главными драйверами неуверенности и неопределенности являются поведение коронавируса Covid-19 и сумеет ли правительство провести новую программу смягчения последствий пандемии для экономики. Сейчас вокруг нее кипят горячие споры в Конгрессе США.

Пауэлл скорее всего остановится в четверг над прояснением монетарной политики ФРС. Низкие инфляция и ключевые ставки ослабляют привычные средства, к которым прибегает главный американский банк в такие минуты. В ФРС сейчас думают над тем, не стоит ли обратиться к помощи усредненного инфляционного таргетирования, т.е. чередования периодов низкой и высокой инфляции?

Они также обсуждали усиление своего же обещания сохранять некоторое время низкие ключевые ставки, тем самым, окончательно отказавшись от повышений ставки до тех пор, пока безработица, которая в июле была на уровне 10,2%, не снизилась до какого-то оговоренного уровня.

Оба эти изменения означают смягчение монетарной политики, которая при прочих равных условиях ускорит рост экономики.