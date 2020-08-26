Столтенберг сделал заявление по Белоруссии

К широкому кругу посредников в урегулировании кризиса в Белоруссии, вспыхнувшего две с половиной недели назад после президентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, сфальсифицированы властями, прибавился новый и довольно неожиданный участник. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление в Берлине, где должна пройти встреча министров обороны стран-членов Европейского Союза. Главный натовец заявил, что любые попытки белорусского правительства использовать Северо-Атлантический альянс как повод прибегнуть к насилию для подавления недовольства в стране ошибочны и не имеют под собой никаких оснований, сообщает Рейтер.

«НАТО не усиливает свои позиции в регионе,- сказал Йенс Столтенберг.- Поэтому любая попытка белорусского режима использовать Северо-Атлантический альянс как оправдание или предлог для насильственного подавления демонстраций протеста в Белоруссии будет абсолютно ошибочной и абсолютно беспочвенной».

Выступая в столице Германии, натовский генсек тоже подверг сомнению справедливость президентских выборов и призвал провести новые свободные и честные выборы.