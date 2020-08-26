У обитателей ветхого жилья появилась надежда на переезд

Строить без лишней бюрократии. Новые подходы в сфере строительства обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе упомянул, что благодаря сокращению требований к застройщикам в рамках так называемой регуляторной гильотины, количество обязательных норм в этом году удалось сократить с 10 до 7 тысяч. При этом, по словам вице-премьера, правительство продолжит расчищать путь строителям.

«Хочу сказать, что работа на этом не останавливается. Мы еще планируем 2-3 тысячи норм привести в соответствие», — заявил Хуснуллин.

В июле глава государства на заседании совета по нацпроектам уже поднимал тему устранения административных и бюрократических барьеров в строительной отрасли. Тогда он подчеркнул, что действовать в этом направлении нужно более энергично и решительно, хотя, естественно, и не в ущерб качеству и безопасности зданий и сооружений.

Времени прошло не так уж много, но ускорение отрасли уже удалось придать, это отмечают сами представители бизнеса. Законодатели активно упрощают и сокращают процессы. Так в сфере долевого строительства упрощены некоторые процедуры с проектной документацией. Плюс - недавно Госдума приняла поправки в Градостроительный кодекс, позволяющие при планировании решить вопрос взаимосвязи всех уровней — федерального, регионального и местного. Это упрощает многие процедуры согласования между ведомствами, которые раньше значительно затягивали сроки строительства. Кроме того, Госдума приняла поправки в 44-ФЗ, которые упрощают процедуру закупок в сфере строительства и капремонта для государственных и муниципальных заказчиков.

«Всего за семь месяцев текущего года Госдума приняла около 50-ти поправок в ряд федеральных законов в градостроительной сфере, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит — и сроки строительства, и, самое главное, повышают инвестиционную привлекательность проектов комплексной застройки. Принятые законы существенно повысят эффективность работы в строительстве», — комментирует происходящие в отрасли изменения первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Пандемии дороги не перекрыть

Отдельная, особо важная России тема — строительство дорог. Которое, как подчеркнул вице-премьер, продолжается несмотря на все ограничения, вызванные пандемией. Только в этом году на дорожные проекты дополнительно выделяется 100 миллиардов рублей. Из них доведено уже более 88 миллиардов.

По словам вице-премьера, план нацпроекта по строительству дорог на текущий год будет перевыполнен.

«Физическое и кассовое выполнение плана проекта "Безопасные и качественные дороги", а также выполнение комплексного плана модернизации инфраструктуры опережают показатели 2019 года​​​. Идет огромная приемка, "физика" выполнена на 70 с лишним процентов, у меня нет никаких сомнений, что планы мы перевыполним», — заявил Хуснуллин.

Он добавил, что если в прошлом году законтрактованность по этому проекту составляла только 85%, то в этом году показатель достиг 99%. «К этой дате у нас укладка асфальтобетона на 15,5 процентов выше, чем в прошлом году, а кассовое исполнение почти на 43 процента выше, чем в прошлом году, то есть эти деньги дошли реально до регионов, и подрядчики реально организовали работу, плюс взяли дополнительный объем», — отчитался вице-премьер.

Фундамент из облигаций

Строительство дорог задает темп жизни регионов, отметил Хуснуллин, приведя в пример Брянск, где достроенные с опережением графика мост и дорога к жилому микрорайону вкупе с ростом ипотеки привели к тому, что «оживилась вся стройка».

Однако пандемии все-таки удалось смешать планы: из-за коронавируса «есть объективные трудности с вводом жилья». По словам вице-премьера, сейчас прилагаются «все силы», чтобы ликвидировать отставание.

В рамках нацпроекта Жилье и городская среда до 2024 года планируется освоить почти 400 миллиардов рублей. По словам вице-премьера, на эти деньги будет построено почти 9 с половиной миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

Впрочем, «освоение» средств — не единственный способ финансирования отрасли. Так в ходе совещания президент затронул тему эффективности нового инструмента — инфраструктурных облигаций.

«Конечно, это очень хороший инструмент, его аккуратно, но надо использовать, расширять его использование», — пояснил Путин, добавив, что делать это нужно «спокойненько, с обеспечением устойчивости, стабильности и прозрачности всего этого процесса».

Концепция, кстати, уже проработана. Как пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, правительство уже готовится к размещению облигаций для финансирования инфраструктурного строительства. Пока речь идет об объеме в не менее чем о 300 миллиардов рублей (причем это будет бессрочное размещение). В первую очередь средства пойдут на строительство инженерных сетей для жилья и разработку дополнительных объемов строительства дорог по ключевым направлениям — Сибирь, Дальний Восток). Пилотными регионами планируется сделать Тульскую, Нижегородскую, Тюменскую и Ленинградскую области.

По словам эксперта, такие облигации в перспективе будут пользоваться успехом. Положительную роль сыграет то, что граждане хотят не только сохранять средства, накопившиеся на счетах, но и преумножать их. При этом проценты по вкладам сейчас лишь немного превышают текущий уровень инфляции, так что для реального «преумножения» понадобятся другие варианты. Но при этом, минимизировав риски. «В период кризиса инвесторы отдают предпочтение только проверенным и защищенным бумагам, особенно, если они созданы при участии государственных структур», — поясняет аналитик. Так что время для запуска нового продукта подобрано удачно.

Ипотечный рывок

Однако это все — перспективы. А в последние месяцы основным источником финансирования строительной отрасли стала ипотека. По словам Марата Хуснуллина, с начала 2020 года в России в денежном выражении было выдано на 20% жилищных займов больше, чем за аналогичный период 2019 года. «…а 2019 год был не самый плохой по ипотеке», — напомнил вице-премьер.

Теперь же от стимулирования спроса нужно переходить к подготовке предложения, считает Хуснуллин. «У нас есть меры, мы работаем с Центральным банком и с Министерством финансов, как дальше развивать нам тему по ипотеке, но сейчас ключевая задача — это сделать предложение, чтобы цены на рынке не ушли вверх. Над этой задачей мы работаем с губернаторами», — заявил он, попросив президента дать поручение губернаторам активно заниматься развитием строительных площадок. «Инвесторы, застройщики и население должны верить, что мы этой задачей будем заниматься», — добавил вице-премьер.

Дефицит качественного жилья, который приведет к росту цен, действительно возможен из-за ставшей очень популярной у населения льготной программы ипотечного кредитования, согласен Артем Деев. Однако объемы строительства региональные власти могут наращивать только при тесном взаимодействии со строительными компаниями, полагает эксперт: «Надежным застройщикам необходимо обеспечить комфортные условия работы, не затягивать оформление документов и давать возможность реализовать актуальные и востребованные проекты, создавая новые микрорайоны с развитой инфраструктурой».

Аварийный вопрос

Один из самых болезненных для россиян вопросов вице-премьер оставил напоследок — аварийное жилье. Впрочем, и тут российские власти действуют с опережением графика. По словам зампреда правительства, в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда», за ближайшие 4 года нужно переселить порядка 600 тысяч человек, проживающих в 10,5 миллиона квадратных метров. На это выделены немалые средства — 396 миллиардов рублей.

«Хочу сказать, что в целом мы по этому году идем с опережением в данной программе на 121 процент по площади, и на 136 процентов мы идем по количеству переселенных жителей. 33 региона в этом году уже программу этого года выполнили», — заявил Хуснуллин.

Но даже при таких темпах проблем еще слишком много. На этом, кстати, обратил внимание и Михаил Мишустин, вернувшись с Дальнего Востока. И у правительства есть ряд предложений. Например, передвинуть освоение 50 миллиардов рублей, выделяемых на эти цели с 2022 года на 2020 год.

«Мы отработали механизмы, каким образом финансировать регионы, и за счет оптимизации только финансирования сэкономили 8 миллиардов средств, что позволяет в среднем на 10 процентов ускорить реализацию данной программы», — сообщил вице-премьер, добавив, что кроме этого подготовлен и ряд законодательных инициатив, о которых их создатели уже готовы доложить президенту.

«В случае если все предлагаемые подходы будут реализованы, мы сможем на деле улучшить ситуацию в жилищном и транспортном строительстве, выполнить национальные цели. Как показывает практика, тем, кто действительно хочет работать, уже можно достичь результатов сегодня», — резюмировал Марат Хуснуллин.

Однако цели президент добавил тут же, по ходу дела. В ходе совещания он поручил проработать механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. Ведь из 3,8 млрд квадратных метров нынешнего жилищного фонда к категории именно ветхого относятся 174 миллиона.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что есть задача ускорить его расселение. Подходы, необходимые для решения этого вопроса, потребуют соответствующих законодательных инициатив.

«С Думой проработайте обязательно. Это проблема, которую, конечно, нужно решать и с Думой, и с Минфином тоже поработайте, и с Центральным банком поработайте. Там тоже, возможно, различные инструменты привлечения финансирования», — ответил на это президент. И у жителей 174 миллионов квадратных метров ветхого жилья тоже появилась надежда на переезд.