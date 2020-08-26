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В Кремле сделали заявление по Навальному

Москва, 26.08.2020

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что российские власти не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По словам представителя Кремля, в Москве не видят для этого причин, передаёт РИА Новости.

«Конечно, нам бы этого не хотелось. Кроме того, для этого нет никаких причин», – подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что в Кремле не меньше других заинтересованы в установлении причин произошедшего.

«Мы также заинтересованы в том, чтобы понять, что всё-таки случилось с больным. Но пока мы этого сделать не можем…. Что касается сообщения международных агентств о том, что кто-то разочарован и так далее, ну здесь всё-таки мы исходим из официальных заявлений, а не сообщений агентств», – добавил пресс-секретарь президента.

Песков также рассказал, что в Кремле не знают, как за последние сутки развивается ситуация со здоровьем Навального.

«Мы не знаем, удалось ли немецким медикам установить вещество. Многочисленные анализы, которые были сделаны медиками в Омске не помогли установить наличие в организме Навального вещества, которое могло стать причиной его состояния. Нам неизвестно, удалось ли сейчас медикам установить это вещество. Но оценки состояния здоровья Навального одинаковые что у российских врачей, что у немецких», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедших в Москве 25 августа российско-американских консультаций с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом был затронут вопрос о Алексее Навальном. Известно, что американская сторона заявила, что «в случае подтверждения версии об его отравлении как оппозиционера, Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Подробно об этом читайте в материале «Экперт-Online» «Штаты угрожают мстить за Навального».

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. В субботу, 23 августа он был перевезён в берлинскую клинику Charite. Проведенное германскими врачами исследование показало, что Навальный был отравлен веществом группы «холинэстеразы». Конкретная субстанция до сих пор неизвестна.

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