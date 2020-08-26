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Власти США возобновляют нефтегазовые аукционы в стране

Москва, 26.08.2020

Возобновление программы администрации президента США по лизингу нефтяных и газовых участков начнется с крупной распродажи площадей в трех штатах, передает Reuters.

Таким образом, завершится пятимесячная пауза в программе, которая была связана с пандемией коронавируса и обвалом нефтяных котировок.

Продажа станет ключевым тестом на аппетит отрасли к инвестициям, поскольку цены на сырую нефть остаются ниже уровней, на которых многие компании могут продолжать производство с прибылью, а количество банкротств в этом секторе растет.

Добыча нефти на федеральных землях является важной частью программы президента США Дональда Трампа по «энергетическому доминированию», направленной на максимальное увеличение внутреннего производства ископаемого топлива. 

Его противник на ноябрьских выборах президента Джо Байден пообещал запретить новую аренду площадей для добычи углеводородов на государственных землях.

Согласно данным онлайн-аукциона EnergyNet и документам по планированию продаж, Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) США предложит 106 участков на более чем 19,4 тысяч гектаров федеральной земли в штатах Нью-Мексико, Техас и Оклахома в течение двух дней.

Большинство участков, выставленных на продажу, находятся в юго-восточном углу Нью-Мексико, перекрывая части обширного Пермского бассейна, крупнейшего в мире нефтяного месторождения. Всего четыре участка находятся в Техасе и Оклахоме.

Ранее планировалось, что большая часть площадей будет предложена в еще мае. Продажа была отложена, чтобы у бурильщиков было время оправиться от проблем, связанных с резким падением спроса на сырую нефть, которое было вызвано государственными распоряжениями о введении ограничительных мер, чтобы замедлить распространение коронавируса.

В конечном итоге BLM отложила аукционы во множестве штатов в мае и июне. Несколько сделок по аренде, проведенных агентством в марте, когда штаты предпринимали шаги по сдерживанию распространения вируса, привлекли скудные торги.

По данным EnergyNet, BLM предложит 12 участков 26 августа и 94 участка 27 августа

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