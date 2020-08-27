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Акции дня: бумаги TCS Group «откатились» в начало августа

Москва, 27.08.2020

Бумаги холдинговой компании «Тинькофф Банка» TCS Group в четверг просели до уровня, на котором находились 3 августа, на фоне слабого рынка. За торговую сессию бумаги упали на -4,25% до 1897 рублей за акцию.
Ранее акционеры TCS Group предоставили совету директоров полномочия по выкупу ценных бумаг группы в размере до 10% выпущенного капитала. Речь идет о выкупе акций класса «А» или долей в акциях класса «А» (включая глобальные депозитарные расписки). Также акционеры ограничили размер вознаграждения членов совета директоров за 2020 год суммой 530 тысяч долларов. На прошлой неделе компания сообщила о выплате дивидендов по итогам второго квартала 2020 года в размере 0,21 долларов на акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR). Это первые выплаты дивидендов акционерам группы после перерыва.
 
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой в четверг сессии упал на -1,31% до 3012,01 пункта, индекс РТС опустился на -0,66% до 1264,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:56 мск составила 45,68 долларов за баррель (-1,04%). Российская валюта укреплялась – 75,05 рублей за доллар.

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