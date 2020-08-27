Анонсировано большое интервью Путина

Глава российского государства Владимир Путин дал интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилеву.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на «Россию 24», его покажут в эфире этого телеканала сегодня, 27 августа в 14:00 мск.

О чём беседовали ведущий президент, пока не уточняется. Известно лишь, что это большое интервью по актуальным темам.

В пресс-службе Кремля о данному мероприятии пока не сообщают.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса не состоялась традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Однако президент несколько раз обращался к соотечественникам, рассказывая о мерах по борьбе с COVID-19.