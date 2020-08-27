Европа пока не будет вводить карантин, несмотря на вспышки коронавируса

Новые вспышки пандемии новой коронавирусной инфекции в Европе спровоцировали возвращающиеся из отпусков европейцы и сильно соскучившиеся по общению, в основном, молодые поклонники вечеринок и шумных компаний.

В среду в Германии был зафиксирован 1431 новый случай заражения, что, тем не менее, значительно ниже пика в конце марта – начале апреля, когда этот показатель вплотную приближался к 7000 заражений в день.

В Италии в среду были 1367 новых заражений, максимальное количество после 12 мая. Во Франции 5429 новых больных, что является четырехмесячным максимумом, а в Испании – 3594, что очень близко к четырехмесячному максимуму.

Несмотря на серьезный рост числа новых заражений главные экономики Старого Света: Германия, Франция, Италия и Испания отказались от жестких карантинов по типу тех, что были в марте и апреле.

Европейские лидеры сейчас решают, как бороться с новыми вспышками болезни. В одном они уверены: идти на карантины, которые могут окончательно добить только начавшиеся медленно восстанавливаться национальные экономики, они не намерены. Такой решительности способствует и то обстоятельство, что, по крайней мере, пока вспышки не такие опасные, как были зимой и весной.

«Я исключаю на данном этапе карантин для Италии,- заявил в интервью министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.- У нас не так много новых заражений. Ситуация под контролем, давление на больницы очень слабое, минимальное».

Итальянские власти резко увеличили тестирование на коронавирус в морских портах и аэропортах приезжающих из «опасных» регионов. В среду, к примеру, было приведено рекордное количество тестов, 93529.

Сегодня новые ограничительные меры должен объявить премьер-министр Франции Жан Кастекс. Скорее всего они будут нацелены на наиболее пострадавшие районы и города и, в первую очередь, Париж. Вероятно, в столице так же, как во втором городе Франции, Марселе, жителей заставят носит защитные маски, а бары, кафе и рестораны будут работать до 11 часов вечера.

В последнее время жаркие споры о том, как бороться с Covid-19, кипят в Германии. В самом ближайшем будущем Ангела Меркель собирается провести совещание в видеоформате с руководителями земель. Между тем, министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан объявил на этой неделе, что приезжающие из опасных стран и регионов должны проходить 14-дневный карантин, который может быть сокращен до пяти дней в случае отрицательного теста на коронавирус.

Решительнее всего власти, похоже, настроены в Испании. Центральное правительство заявило, что готов выделить две тысячи военнослужащих для отслеживания контактов инфицированных, если к Мадриду обратятся за помощью региональные власти. Тем не менее, премьер Педро Санчес сказал во вторник, что речь о карантине не идет. Он считает, что руководить борьбой с вирусом должны власти на местах.