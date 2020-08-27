Новая версия iOS может подорвать рекламный бизнес Facebook

Между Facebook и Apple назревает конфликт. Причиной недоразумений может стать новая операционная система, функции которой затрудняют сбор персональных данных и таким образом снижают эффективность онлайн-рекламы.

Главное отличие новой версии операционной системы iOS 14, разработанной инженерами и программистами Apple, заключается в усилении конфиденциальности. iOS 14, к примеру, будет сообщать не точную геолокацию устройства, а приблизительные координаты. Работающие на новой версии iOS 14 приложения смогут получать уникальный идентификатор устройства (IDFA) только с согласия владельца iPhone.

Между тем, именно при помощи IDFA рекламная сеть Audience Network связывает данные на Facebook с чужими приложениями. Естественно, появление новой версии iOS 14, выход которой ожидается в сентябре-октябре, очень существенно скажется на доходах издателей в Audience Network и на доходах самой рекламной сети, а следовательно и Facebook, которому она принадлежит. В Facebook уже подсчитали, что при удалении персонализации из мобильных объявлений издатели потеряют половину выручки. Причем, эти цифры были получены при тестировании операционной системы. В реальности же потери будут значительно больше.

В Facebook считают, что в Apple явно перегнули палку с безопасностью клиентов.

«Мы не хотим таких изменений,- говорится в заявлении Facebook,- но, к сожалению, обновления в iOS 14, сделанные Apple, могут серьезно снизить эффективность работы Audience Network».

В Facebook видят в обновлениях Apple большую угрозу для себя и своих партнеров. В популярной соцсети считают, что их компания стала во время пандемии «спасательным жилетом» для маленьких компаний-издателей и что помехи для этих компаний в эффективной персонализации мобильной рекламы могут иметь опасные «макроэкономические последствия».

«Мы понимаем, что iOS 14 причинит ущерб многим нашим издателям в и без того трудное для них время,- говорится в заявлении Facebook.- Мы сотрудничаем более чем с 19 тысячами издателей из разных стран. В 2019 г. мы заплатили им миллиарды долларов. Многие из издателей – небольшие компании, которые сильно зависят от рекламы».