Fitch: Россия может стать крупнейшим мировым производителем золота

Согласно прогнозу американской консалтинговой компании Fitch Solutions, в течение ближайшего десятилетия Россия будет наращивать рост добычи золота. В результате этого к 2029 году наша страна может стать крупнейшим золотодобытчиком на планете.

Как следует из доклада компании, выдержки из которого публикует агентство «Прайм», рост добычи золота с нынешних с 11,3 млн вырастет в 2029 году до 15,5 млн унций. Эксперты Fitch пояснили, что это означает, что средний ежегодный рост показателя в период с 2020 по 2029 год составит 3,7%.

«Это приведёт к тому, что РФ обгонит КНР в качестве крупнейшего золотодобытчика. Мы ожидаем, что к 2029 году на Россию будет приходиться 11,6% мировой добычи по сравнению с 10,6% в нынешнем году», – подчёркивается в докладе Fitch Solutions.