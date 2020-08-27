Коронавирус в России: опубликована статистика заболевших и умерших на 27 августа

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 4 711 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 27 августа в 85 регионах России зафиксировано 975 576 заболевших COVID-19. Из них выздоровели – 792 561 (+6 411). За время эпидемии жертвами коронавируса в РФ стали 16 804 человек (+115).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 637 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+184). Далее следуют Подмосковье (+148), Нижегородская область (+134) и Ростовская область (+128).

Напомним, 26 августа в России было зафиксировано 4 6676 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.