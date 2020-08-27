Курс доллара: для рубля приготовили плохие новости

В среду рубль продолжил заметно слабеть к основным резервным мировым валютам в условиях возможного введения новых санкций стран Западной Европы и США. На вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 75,64 руб., что на 31,5 коп. выше уровня закрытия вторника. При этом в моменте доллар превышал 76,00 руб., что произошло впервые с 22 апреля. Евро по данным на 19:00 мск торговался по 89,33 руб., прибавив за сутки 14,75 коп. В моменте же единая валюта ЕС стоила дороже 89,60 руб. – впервые с 12 февраля 2016 года.

Таким образом, вчерашний день вновь не принёс российской валюте ничего хорошего. По мнению экспертов, катализаторами движения вниз выступили всё те же факторы, что и во вторник. Это уход глобальных инвесторов от риска на опасениях из-за того, что страны Запада использует ситуацию с Алексеем Навальным для введения новых антироссийских санкций, а также отсутствие позитивных изменений в событиях, которые развиваются в Белоруссии.

В частности, очень неприятными для рубля оказались вчерашние заявления британского премьера Бориса Джонсона, который предупредил, что Великобритания намерена добиться прозрачного расследования ситуации с Навальным. В свою очередь новости о том, что в Белоруссии за организацию протестов были задержаны двое представителей Координационного совета оппозиции, а также еще более 50 участников протестных выступлений, подпитали опасения относительно возможности эскалации обстановки.

Даже несмотря на то, что наша страна пока действует очень осторожно, понимание того, что Россия готова оказать помощь Минску, о чём намекнул в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тревожит инвесторов из-за того, что вмешательство Москвы в эту ситуацию также грозит новыми санкциями.

Кроме того, вчера Вашингтон уже объявил новые санкции сразу против пять наших научно-исследовательских институтов, в том числе 48-й ЦНИИ Минобороны, который участвовал в работе над вакциной от коронавируса.

При этом рублю не помогли нефтяные котировки, цены на которые в среду обновили максимум за последние 5 месяцев (46,08 долл. за баррель «чёрного золота» марки Brent).

Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» напомнил, что вчера национальная валюта падала, не заметив роста цен на «чёрное золото» марки Brent. При этом он уверен, что пике рубля без нефтяного фактор было бы ещё более крутым.

«Против курса нашей валюты вчера сыграли такие факторы, как падение спроса на госбумаги со стороны нерезидентов, а также крайне негативная политической повестка, связанная с обвинениями России в возможном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. В частности, с призывами расследовать произошедшее выступил вчера генсек НАТО», – заявил эксперт.

Емельянов при этом он считает, что если цены на нефть скорректируются вниз, то в паре доллар-рубль возможен прорыв выше 76,50.

«До конца этой рабочей недели это вряд ли произойдёт, но вот в начале следующей – очень даже вероятно. Евро вчера пробивал отметку 89,60, но позже ушёл немного вниз. Но это явление временное, уже сегодня-завтра единая валюта ЕС может торговаться по 90 руб.», – резюмировал он.

В свою очередь Александр Бахтин из «БКС премьер» отметил, что основной потенциал снижения рубля исчерпан. Однако, по его мнению, до конца этой недели пара доллар-рубль может уйти в коридор 76,00-76,50, а пара евро-рубль к отметке в 90 руб.

«Но для реализации более шокового сценария поводов мы пока не видим. Наоборот, мы считаем, что снижение уровня нынешней неопределенности на геополитической фронте при сохранении текущих цен на «чёрное золото», может позволить рублю уже в сентябре немного отыграть свои потери в обеих валютных парах, отправившись к показателям 74,00-75,00 за доллар и 87,00-89,00 за евро», – резюмировал он.

По мнению Евгения Миронюка из «Фридом финанс», в ближайшие 10-14 дней при отсутствии внешних шоков, таких, как вторая волна коронавируса COVID-19, важнейшим драйвером для курса рубля останутся внешнеполитические факторы.

«При сохранении нынешних цен на нефть курс рубля будет держаться в широком диапазоне 72,50-77,50 рубля за доллар и в диапазоне 85,50-91,00 за евро. Если же мировые цены на нефть резко пойдут вверх, а геополитическая обстановка успокоится, то у нашей валюты есть все шансы вернуться к нижним границам этих коридоров», - предположил он.

В свою очередь Константин Кочергин из банка «Восточный» полагает, что до середины сентября пара доллар-рубль, вероятнее всего, будет держаться в пределах 75,00-80,00, а евро-рубль возле отметок 89,00-94,00.