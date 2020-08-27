LADA Sport ROSNEFT с победами перешла гоночный экватор

Ничего не поделать, пандемия внесла свои коррективы и в формат гонок. Отдельно стоит упомянуть сам трек. Его длина составляет 3,931 километра с заметными перепадами высот, и более чем десятком поворотов с длинными прямыми. По итогам 4 этапа три победы достались пилотам LADA Sport ROSNEFT, они были представлены в трех классах гоночных соревнований.

Первая «серьезная» гонка воскресенья проходила в классе «Супер-Продакшн» — категория, где участвуют машины до 2000 куб.см. и мощностью до 275 л.с) и «туринг –лайт». Здесь выступают небольшие хэтчбеки с моторами, имеющими рабочий объём до 1600 куб. см. и мощностью до 200 л.с. В частности, LADA Granta R1.

На первых позициях стартового поля в классе «Супер-Продакшн» оказались Владислав Незванкин и Андрей Петухов - пилоты команды LADA Sport Rosneft. В «Туринг лайт» первые позиции достались Роману Голикову и Ильсуру Ахметвалееву.

Ожесточенная борьба за позицию здесь началась почти сразу. После прогревочного круга на повороте в образовавшейся свалке разворачивает машины Вадима Антипова и Дмитрия Лебедева. Машины смогли продолжить гонку, однако значительное время пилотами было потеряно.

В лидеры в классе «Супер-Продакшн» вышел Андрей Петухов - пилот LADA Sport ROSNEFT, который одержал уверенную победу. Благодаря этому успеху и 3 месту его партнера по команде Владиславу Незванкину LADA Sport ROSNEFT лидирует в общекомандном зачете.

В гонках автомобилей в зачете «Туринг-Лайт» команде LADA Sport ROSNEFT в нынешнем чемпионате нет равных. Владимир Шешенин за рулем Lada Granta R1 выиграл 6 гонок из 8 и уверенно возглавляет чемпионат пилотов, а команда - лидирует в кубке конструкторов.

В самом престижном гоночном классе «Туринг» на подмосковную трассу в статусе лидера Чемпионата приехал Кирилл Ладыгин, чьей главной задачей на 4 этап было не пропустить соперников вперед в борьбе за титул 2020 года. Первый шаг к успеху Кирилл сделал еще в субботу, показав лучшее время в квалификации. Это позволило стартовать с поул-позиции в первой гонке, в которой пилот LADA Sport ROSNEFT лидировал от старта и до самого финиша. Третье место - у напарника по команде Михаила Митяева.

Вторая гонка сложилась для тольяттинцев не столь успешно, но с проблемами столкнулись и главные соперники. Поэтому по итогам столичного этапа и пилоты LADA Sport ROSNEFT, и сама команда упрочили свое положение в турнирной таблице.

Стоит отметить, что с 2015 года нефтяная «Роснефть» является титульным спонсором тольяттинской команды, поддерживая успехи пилотов автомобилей LADA и развивая российский автоспорт.

Официальное топливо гонок - высокооктановый бензин Pulsar-100 производства «Роснефти». Автомобили всех классов РСКГ используют исключительно бензин Компании с октановым числом 100.

«Нам очень приятно, что уже на протяжении трех сезонов компания «Роснефть» обеспечивает весь чемпионат кольцевых гонок высокооктановым сотым бензином. В этом году в российском чемпионате появился новый гоночный класс GT4. Теперь гиперкары самых известных марок мировых автопроизводителей также используют бензин от компании «Роснефть». Наше топливо очень хорошо себя зарекомендовало в экстремальных гоночных условиях. Основное преимущество топлива Pulsar 100 - всегда стабильные характеристики, что очень важно для настройки двигателей. Чтобы добиться стабильных характеристик высокооктанового топлива специалисты компании провели большое количество исследований, велась работа по оптимизации состава нашего топлива. Оно предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту топливной системы. Технологии «Роснефти» были испытаны в экстремальных условиях автоспорта и на сегодняшний день - топливо с гоночным характером Pulsar 100 доступно для клиентов АЗС «Роснефть» - отметил Генеральный директор «РН-Москва» Сергей Степаненко.