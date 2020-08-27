Лукашенко: мы договорились с Путиным о рефинансировании долга Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании долга Белоруссии в размере 1 млрд долл. По словам Лукашенко, уже сегодня премьеры двух стран обсудят этот вопрос, передаёт РИА Новости.

«Мы договорились с Путиным, и сегодня наш председатель правительства проведет переговоры с главой Кабмина РФ Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», – подчеркнул президент Белоруссии.

Как пояснил он, речь идет о рефинансировании в текущем году 1 млрд долл. из долга.

«Другими словами, мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Москвой оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – резюмировал Лукашенко.