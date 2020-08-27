Над основными экспортными товарами России нависла угроза

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу «Об обеспечении долгосрочных интересов Российской Федерации в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС», говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что этот механизм войдет в Европейский закон о климате, который должен быть принят в 2021 году, а полномасштабное введение планируется в 2025 - 2030 годах. Углеродным налогом будет обложена продукция зарубежных компаний, которая была произведена с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

«Стремление наших европейских партнеров ввести углеродный налог под прикрытием климатической повестки уже вызвало обеспокоенность целого ряда государств. Для российской экономики риски очевидны. В частности, могут пострадать такие базовые отрасли, как черная и цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика. Из-за трансграничного углеродного регулирования страны ЕС могут значительно сократить потребление российского угля и нефти. По оценкам Российской академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров могут составить более 3 млрд евро в год», — заявил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность европейских товаров по сравнению с продукцией из других государств, включая Россию. По его мнению, это может означать еще одну форму скрытого протекционизма, мешающего доступу РФ на рынок ЕС. «Важно сформировать меры поддержки предприятий и отраслей, наиболее уязвимых от возможных действий наших европейских партнеров. В том числе, предусмотрев средства на реализацию мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В совещании у замглавы Совбеза приняли участие заместитель главы правительства Виктория Абрамченко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководители ряда федеральных служб и ведомств.

Вероятно, комментирует ситуацию управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко, ЕС смягчит условия углеродного налога, однако его введение рано или поздно будет неизбежным. Судя по всему, Европа уверена, что к этому времени ей удастся в значительной степени перейти на использование возобновляемых источников энергии. В частности, британская нефтегазовая компания объявила новый курс на сокращение добычи нефти и развитие низкоуглеродных проектов. Новая стратегия, которая сулит значительные инвестиции и сокращение прибыли, пока не сказалась положительно на котировках акций — они торгуются дешевле конкурентов, например, французского Total.

Ожидаемое введение налога грозит России падением доли Европы в экспорте, уверен аналитик. Как ни парадоксально, но на стороне России может оказаться США. Судя по всему, они рассматривают Европу как важный рынок сбыта своего газа, поэтому со своей стороны будут давить на ЕС. Кроме того, на данный момент цены на нефть и газ находятся на комфортном уровне для потребителей, что обычно тормозит принятие решительных мер.

Глобально, ожидает Алексей Кириенко, нефть, скорее всего, ждёт судьба угля — постепенный, но неуклонный отказ от использования в развитых странах. Как и в случае с углем, Россия годами сможет продавать свои энергоресурсы Китай или Индию, а также в другие страны азиатской части континента. Для выживания российскому нефтяному рынку необходим сдвиг на Восток.

Введение трансграничного углеродного регулирования в Евросоюзе является не только стремлением защитить окружающую среду, но и поддержать таким образом конкурентоспособность европейских промышленных компаний, признает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Поскольку импортируемое сырье получается более доступным по цене, они, соответственно, оказываются в уязвимом положении. Это в свою очередь нельзя сравнить с «торговой войной», реализуемой США, однако в очень завуалированной форме у такого налога с заградительными пошлинами все же есть что-то общее.

В случае последовательной реализации европейской программы под общим названием «Зеленый курс» российские экспортеры сырья, по самым грубым подсчетам, могут ежегодно терять от 2,8 до 6 млрд долл при уровне цен за единицу выбросов 20-25 евро за тонну СО2—эквивалента. При этом экономика Евросоюза при поэтапной реализации углеродного налога будет наполняться за счет поступлений от экспортеров. Так, в проекте бюджета еврозоны на 2021-27 годы указывается, что этот налог предположительно обеспечит от 5 до 14 млрд евро поступлений в год, и доля РФ рискует быть одной из самых значительных.

В этой ситуации Россия может попытаться себя защитить и делать первые шаги необходимо до того как «Зеленый курс» в ЕС будет окончательно принят — по сути, в 2021 году начнется первый этап. На текущий момент необходимо пользоваться тем, что наша страна состоит в ВТО, и, значит, есть возможность инициировать переговоры, где предметом будет аргумент, что введение такого налога означает создание препятствий во взаимной торговле. В частности, в Российском союзе промышленников и предпринимателей уже озадачились этим вопросом и предлагают ряд шагов.

В их числе, отмечает Алексей Антонов, создание рабочей группы во главе с замминистра экономики РФ с целью проведения консультаций и переговоров с ЕС для недопущения создания нормативной основы на международном уровне для введения ограничений международной торговли по климатическим мотивам. Еще один вариант, и он довольно неприятный для участников российского рынка — развитие национальных стандартов углеродной отчетности и их гармонизация с международными. Грубо говоря, речь идет о том, чтобы добывающие сырье компании в РФ больше инвестировали в модернизацию производства и подгоняли его под европейские экологические нормы, что в конечном счете не позволит ЕС взыскивать большие углеродные налоги на ввозимое сырье. Также сюда можно отнести поддержку проектов компаний по снижению выбросов парниковых газов.

В случае если Россия оперативно сможет решить эти вопросы и инициировать консультации с ЕС в этом направлении, шансы минимизировать потери отечественного бюджета от углеродного налога остаются, полагает эксперт. С другой стороны, общее снижение потребления углеводородов в пользу возобновляемых и более экологичных источников — это устойчивый тренд во всем мире и если на ближайшие десятилетия это пока не является существенной угрозой для экономик экспортеров, то уже через 30-40 лет эта проблема станет более острой. Меры по снижению доли экспорта энергетического сырья в экономике необходимо предпринимать уже сегодня.