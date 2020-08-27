По ипотеке начали расти дефолты

Радужная картинка



Как сообщил президенту вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства, с начала 2020 года в России выдано почти на 20% больше ипотечных кредитов, чем в аналогичный период 2019 года. Правда, оговорился он, «с учетом рефинансирования». По словам вице-премьера, ключевой задачей правительства должна стать подготовка предложения по новостройкам, чтобы цены на рынке не пошли вверх.

«По ипотеке мы перевыполнили показатель прошлого года, правда, с учетом рефинансирования. Физически ипотечных кредитов выдано на 17% больше, в деньгах выдано на 20% больше по отношению к аналогичной дате 2019 года, а 2019 год был не самый плохой по ипотеке», — заявил Марат Хуснуллин. «Я очень прошу вашего поручения всем губернаторам активно заниматься развитием строительных площадок. Инвесторы, застройщики и население должны видеть, что мы этой задачей будем заниматься. Это ключевой вопрос», — добавил вице-премьер.

Как сообщалось, банки РФ в январе—июне 2020 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1 трлн 440,1 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, напоминает Finmarket. При этом количество предоставленных за первое полугодие кредитов увеличилось по сравнению с январем—июнем прошлого года на 4,4% (601,1 тыс. против 575,5 тыс.).

Луна с двух сторон



Причин роста ипотечного кредитования в России несколько, отмечает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. В марте и начала апреля наблюдался ажиотажный спрос как в секторе первичного жилья, так и на вторичном рынке. Граждане, опасаясь девальвации рубля и введения жесткого карантина, активно приобретали недвижимость. Также во второй половине мая, июне и июле повышенный спрос на недвижимость в секторе новостроек был простимулирован льготной программой ипотеки под 6,5%. Кроме того, позже граждане реализовали отложенный спрос — в период режима самоизоляции сделки по покупке квартир и домов снизились на 80%.

Также на рост ипотечного кредитования повлиял рост цен, продолжает эксперт. Так, в среднем, в первой половине 2020 года стоимость жилья в России выросла на 4%. В Москве и Подмосковье цены выросли на 2,5%, в Санкт—Петербурге и Ленинградской области — на 1,5%, в регионах — на 4,7%. Также стоит отметить, что сейчас, благодаря льготной программе ипотеки, происходит перераспределение спроса в сектор новостроек, при этом рынок вторичного жилья стагнирует — спрос не растет, так как льготная программа не распространяется на жилье вторичного рынка.

По итогам текущего года, несмотря на отмеченный рост выдачи ипотечных кредитов, ожидается снижение числа покупок недвижимости: на первичном рынке — на 20%, на вторичном — на 15% по отношению к прошлому году. Перспективы 2021 года, полагает Павел Сигал, будут зависеть от наличия льготных программ, средней ставки по ипотеке и уровня доходов граждан. Но вряд ли следующий год сможет побить рекорды выдачи ипотечных кредитов в 2018—2019 годах.

Лунная радуга



Нужно понимать, говорит, в свою очередь, эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, что чистая выдача ипотечных кредитов и рефинансирование — это несколько разные кейсы. Рефинансирование по своей сути — это перекредитование, и в контексте позитивных отчетов его можно складывать с обычными выданными кредитами. Принципиальной роли это не играет.

У увеличения количества выданных ипотечных кредитов в этом году драйверов два — это льготная программа по ипотеке в новостройках и серьезное снижение ключевой ставки ЦБ. Также к ним можно было бы отнести желание населения сохранить сбережения, приобретая недвижимость, но это слишком относительная история, и в 2014—2015 годах на ней погорело очень много людей, покупая недвижимость на пике стоимости, и к тому же такого ажиотажного спроса в этом году не наблюдалось. Благодаря вышеуказанным драйверам и возросли показатели по выданным кредитам и общей сумме, полагает аналитик.

Проблема в другом, уверен Алексей Кричевский. Количество выданных ипотечных кредитов выросло в три раза меньше, чем общая сумма. Это говорит о том, что население активно влезает в долги перед банками. И хорошего в этом крайне мало. Абсолютно точно в течение следующего года мы увидим массу дефолтов по ипотеке, и это еще не считая рисков санкций и пандемии вместе с новым режимом самоизоляции, то количество банкротов вырастет до действительно угрожающих масштабов.

За первые полгода текущего года их количество превысило 42 тысячи человек, что в полтора раза больше прошлогодних показателей за тот же период. До конца года их количество вырастет до 100 тысяч, а в следующем году — вполне может дойти и до 150 тысяч. Тогда и рынок недвижимости, и рынок банковских услуг ждет мощнейший кризис.