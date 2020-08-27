Прогноз погоды на сентябрь: синоптики огорошили россиян

Вот почти и закончился август, а с ним и календарное лето тоже уходит в прошлое. Но, стоит ли нам с первых чисел сентября ждать холодов, дождей, заморозков или всё же тепло задержится в нашей стране?

Наступление нового времени года по календарю совсем не значит, что и климат сразу же изменится. При этом синоптики огорошили россиян, предупредив, что первые вестники осени придут к нам не раньше середины сентября. Таким образом, разница между календарной и климатической сменой сезона будет примерно в две недели.

Как объясняют метеорологи, такое поведение погоды связано с глобальным изменением климата. Об этом, в частности рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Алексей Кокорин, отметивший, что уже на протяжении долгого времени с каждым годом весна наступает всё раньше, а осень – всё позднее.

И такая тенденция не думает сбавлять свои темпы. На данный момент величина сдвига установилась в две недели между климатической и календарной нормами. Вполне возможно с каждым годом этот промежуток будет только увеличиваться.

Прогноз погоды на сентябрь в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, предстоящий сентябрь в Москве будет довольно теплым и приятным. По крайней мере в первой половине месяца климатическая обстановка станет больше напоминать июньскую, но никак не сентябрьскую.

Так, начало месяца порадует по-настоящему летним теплом – до плюс 25, сухой и безоблачной погодой. Правда, возможны грозы, но дожди будут тёплыми и непродолжительными, поэтому большого дискомфорта никому не доставят.

Небольшое похолодание можно ожидать только ближе к концу первой декады сентября – столбики термометров в этот период опустятся до плюс 18-19. А через пару-тройку дней снова ожидается удивительное тепло с теми же плюс 22-25. В конце месяца всё-таки похолодает до плюс 17, возможны ливневые затяжные дожди.

Погода в сентябре в регионах Центрального федерального округа

В других регионах Центрального федерального округе сентябрь также будет очень тёплым и сухими. Средняя температура составит примерно плюс 18-20. При этом Брянск, Воронеж и Белгород порадуют гостей и местных жителей летним климатом – плюс 23-25 днём, а по ночам до плюс 15. Есть вероятность и очень жарких дней – до плюс 30.

Немного прохладнее будет во Владимире, Твери и Ярославле: здесь градусники на пике тепла остановятся на отметке плюс 22. Похолодание этим городам грозит только в самом конце первого осеннего месяца: арктический циклон принесёт сюда настоящую осень. Но в целом и тут синоптики огорошили местных жителей очень нетрадиционной погодной обстановкой.

Прогноз погода на сентябрь в Сибири

Синоптики смогли огорошить и жителей сибирских регионов. Осень здесь будет начинаться по-разному, но начало сентября везде прогнозируется летнее тепло, а где-то и жара. Такая погода установится, например, в Новосибирской области, где местами термометры покажут до плюс 30.

Климатическая осень подберётся к Сибири, в частности, на восток региона примерно после 15-16 числа. Запад Сибири в этот же период окажется во власти настоящих осенних гроз и ливней. Заморозки на почве появятся здесь в конце месяца. Тогда же по всей Сибири начнёт ощутимо падать и температурный фон: ожидается плюс 10 днём и до плюс 5 по ночам.

Погода в сентябре на Урале

На Урале, как и в большинстве других регионах страны, лето в начале сентября продолжит править климатический бал. По прогнозу синоптиков, которые огорошили жителей и гостей региона предсказанием теплой и сухой погоды, до 12-14 числа воздух будет прогреваться до плюс 20, а на юге Урала – до плюс 25.

Похолодание на всю территорию Урала придёт не раньше, чем через две – две с половиной недели, числу к 15-17. Конец месяца принесёт уже настоящие осенние холода и дожди: градусники покажут после полуночи минус, а днём столбики термометров упадут до плюс 5-6.

Прогноз погоды на сентябрь в Поволжье и на юге России

Удивительным теплом порадует первая половина сентября также юг России и регионы Поволжья. Так, уже сейчас в Татарстане держится жара (плюс 25-27), которая не подумает уходить со сменой календарного сезона.

Почти лето до середины первого месяца календарной осени прогнозируется и в Волго-Вятском районе, здесь ожидается плюс 22-24. А дожди если будут, то только «грибные» и тёплые.

Первое похолодание в Поволжье можно ждать не раньше 20-х чисел сентября, а конец месяца уже обещает первые ночные заморозки на почве.

В Крыму сентябрь, согласно прогнозу метеорологов, тоже огорошит – сезон будет по-настоящему бархатным. Тёплая погода без изнуряющей жары, но с очень комфортными плюс 25-27 градусами, и морем «как парное молоко» – самое оптимальное время для отдыха на курортах полуострова.

К середине месяца немного похолодает, если можно так сказать, до плюс 23-25. Ближе к октябрю в Крыму возможны дожди и тучи, а градусники покажут плюс 21-23.

Россияне, отправившиеся в начале сентября в Краснодарский край погреться перед долгой зимой, приятно удивятся сообщениям синоптиков. Например, воздух в Сочи, Адлере, а также других курортах будет прогреваться до плюс 28-30. Море, как и в Крыму здесь также будет очень тёплым – плюс 23-24.

Ближе к середине месяца столбики термометров в Кубани немного просядут, до отметки плюс 25, а к началу октября уже начнёт ощущаться по-настоящему осенняя погода – плюс 20 и дожди.

Вот такой удивительно тёплый первый месяц календарной осени нас ждёт в этом году. Понятно, что такая погода будет не везде – на севере страны уже фиксируются первые морозы и периодически выпадает снег. Но на большей части России тепло не покинет нас как минимум до середины сентября, позволив ещё немного насладиться климатическим летом.