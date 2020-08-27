Путин: пик проблем в российской экономике пройден

Глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что пик проблем в экономике РФ пройден. По словам президента, в следующем году начнётся восстановление экономики.

«Я надеюсь, что мы постепенно начнём восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено», – резюмировал российский лидер.

Ранее в этом же интервью Путин заявил, что что в нашей стране по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», – подчеркнул президент России.

По его словам, этот резерв будет задействован, если ситуация в соседнем государстве выйдет из-под контроля. Речь идёт о массовых беспорядках, попытках захвата зданий и поджогах.