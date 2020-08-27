Путин: Россия создала резерв правоохранителей для помощи Белоруссии при необходимости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нашей стране по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», – подчеркнул он.

Как пояснил в интервью телеканалу «Россия 1» российский лидер, этот резерв будет задействован, если ситуация в соседнем государстве выйдет из-под контроля. Речь, по словам Путина, идёт о массовых беспорядках, попытках захвата зданий и поджогах.

Ранее сообщалось, что Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, член Координационного совета белорусской оппозиции считает, что политический кризис в стране может разрешиться при участии мирового сообщества, в том числе России.

Об этом она заявила журналистам возле здания СК Белоруссии, куда ее вызвали на допрос. По словам Алексиевич, Белоруссии нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис. При этом писатель предположила, что сложная политическая обстановка в Белоруссии разрешится мирным путём.

«Думаю, что нас ждут долгие политические рокировки. И может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с Путиным, но, может, Путин нам поможет», – резюмировал Нобелевский лауреат, добавив, что Координационный совет оппозиции ставит своей задачей преодоление политического кризиса в Белоруссии, а не организацию государственного переворота.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.