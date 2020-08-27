«Росгосстрах» взыскал с бывшего гендиректора своей «дочки» более миллиарда рублей

Бывшему гендиректору компании «Капитал Ре» Дауру Джениа придется выплатить «Росгосстраху» 1 миллиард и 81 миллион рублей. Взыскать с бывшего топ-менеджера такую сумму в пользу РГС постановил Арбитражный суд Москвы. Судебный процесс между сторонами проходит в рамках разбирательства по выводу активов «Росгосстраха» бывшим топ-менеджментом компании.

На должность гендиректора «Капитал Ре» Даур Джениа был назначен экс-бенефициаром «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Как считают в инвесткомпании А1, представляющей в этом разбирательстве интересы РГС, назначение преследовало конкретную цель — совершение сделок по выводу активов (100% долей ООО «Медис») и приобретению облигаций банкротных компаний.

История с отчуждением

Изначально в январе 2018 года в суд обратилась компания «Капитал Ре» (ЗАО «Капитал Перестрахование»), которая в ходе процесса присоединилась к «Росгосстраху». Универсальный перестраховщик добивался от бывшего гендиректора возмещения убытков, причиненных сделкой по передаче в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» (принадлежащей Данилу Хачатурову) 100% ООО «Медис» — медицинской организации, специализирующейся на обслуживании промышленных предприятий. В числе ее клиентов и партнеров значатся ЛУКОЙЛ, Газпром, Сибур, Почта России и другие крупные компании. В 2016 году ее прибыль составила 259 миллионов рублей, а в 2015 году - 155 миллионов.

Взамен отчуждения медицинской организации группа Росгосстраха получила около 3,9% в «РГС Мед-Инвест». Как отмечает портал Finversia, полученная доля фактически не имела ценности, так как не предоставляла какой-либо объем корпоративных прав. Соглашение о передаче было подписано Дауром Джениа 16 августа 2017 года. Меньше, чем через 2 недели группа «Росгосстрах» в составе банка ФК «Открытие» перешла под контроль Банка России.

«Мы полагаем, что цель сделки - это вывод активов. А стоимость активов - около 800 млн рублей, поэтому мы хотим взыскать убытки с той компании, которая была передана», — цитировал ТАСС в июне 2018 года представителя истца.

Между тем, адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников позднее заявил РБК, что «никаких нарушений в действиях бывших собственников компании не было, что подтверждается в том числе первоклассными аудиторскими заключениями, полученными до сделки».

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в оспаривании сделок в суде всегда немало «подводных камней» и сложностей. «Представить реально причиненный ущерб — непростая задача, доказательная база должна быть документально оформлена, составлена специалистами, а каждый этап сделки — тщательным образом фиксироваться», — поясняет эксперт, добавляя, что немалую роль в процессе играет не только юридическая, но и экономическая подоплека: ведь компании пытаются через суд восстановить свою финансовую целостность.

Долгие споры

Летом 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил поданный иск, постановив, что Джениа должен компенсировать убытки в размере 827 млн рублей, а также заплатить 200 тысяч рублей госпошлины.

Однако в сентябре 2018 года решение первой инстанции было отменено Девятым арбитражным апелляционным судом, и иск был отклонен. Там сочли, что сделка была надлежащим образом одобрена на корпоративном уровне. Суд Московского округа оставил решение апелляции в силе.

Весной 2019 года к спорам подключилась инвесткомпания А1, представляющая интересы РГС. После этого истцам удалось добиться возврата дела о взыскании убытков с Джениа на новое рассмотрение (кассационная жалоба РГС была удовлетворена Верховным Судом).

Уголовное разбирательство

Стоит отметить, что в октябре 2019 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями). По информации РБК, ознакомившегося тогда с содержанием постановления о возбуждении уголовного дела, действия этих «неустановленных» лиц причинили «существенный вред» «Росгосстраху». Заявление в правоохранительные органы подали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко.

Тогда новый владелец «Медис» Евгений Гинер заявил РБК, что рассматривает привлечение к процессу правоохранителей, как попытку повлиять на ход судебных разбирательств.