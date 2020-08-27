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Саакашвили: спасибо Украине, я возвращаюсь в Грузию

Москва, 27.08.2020

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас возглавляет исполком национального совета реформ Украины, заявил, что покидает «самостийную». В своём видеообращении, выдержки из которого публикует РИА Новости, он выразил благодарность «второму дому», отметив, что пришло время возвращаться на родину.

«Украина – мой второй дом, – признался Саакашвили. – В своё время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину ещё со времён студенчества, в самые тяжёлые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — заявил Саакашвили.

Политик также подчеркнул, что за последние годы он получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы лучше служить Грузии и не допускать ошибок. При этом он признался, что во время его правления в Грузии им допускались ошибки, однако отметил, что всегда делал всё, чтобы его народу жилось лучше.

«Бог свидетель, я хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче…. За допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения... За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошёл даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует», – заявил Саакашвили.

По его мнению, Грузия может быть лучше. Поэтому он принял решение вернуться, чтобы добиваться этого.

«Мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!», – резюмировал экс-президент Грузии.

Напомним, в Грузии против Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из которых он заочно приговорён к лишению свободы. Поэтому пока непонятно, как политик собирается возвращаться на родину, которую покинул ещё в 2013 году.

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