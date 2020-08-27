Между США и КНР нарастает военное напряжение

Вашингтон и Пекин обмениваются обвинениями на фоне усиления еще и военного напряжения между двумя первыми экономиками планеты. Министр обороны США Марк Эспер пообещал не уступить Китаю ни дюйма в Тихом океане, а китайцы утверждают, что американское командование рискует жизнями своих солдат.

К многочисленным разногласиям от высоких технологий до соблюдения прав человека прибавились и военное напряжение, пока в основном ограничивающееся Южно-Китайским морем (ЮКМ). Естественно, стороны обвиняют друг друга в провокациях в ЮКМ.

В среду Вашингтон объявил о введении санкций против 24 китайских компаний и физических лиц, которые участвовали в строительстве искусственных островков в ЮКМ и превращении их в военные форпосты.

Президент Тайваня Цай Инвэнь предупредила о возможности случайного военного конфликта, например, вызванного продолжавшимися неделю учениями ВМФ Китая.

Находящийся сейчас на Гавайях глава Пентагона Марк Эспер обвинил Пекин в проведении агрессивной модернизации армии для захвата власти США над всем миром. Он также указал на провокационные действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ЮКМ, Восточно-китайском море и в других регионах, которые входят в сферу интересов Поднебесной.

Тем не менее, Соединенные Штаты, приводит Reuters слова Марка Эспера, отправившегося в турне по региону, также хотят продолжить сотрудничество с КНР в надежде вернуть ее на траекторию, более соответствующую международным правилам и законам, основывающимся на порядке.

Индо-Тихоокеанский регион, сказал Эспер, является эпицентром соперничества США и КНР.

«Мы не намерены уступать в этом регионе,- подчеркнул министр обороны США.- Мы не уступим ни дюйма никакой другой стране, которая считает, что ее форма правления, взгляды на права человека, свободу слова, религии, собраний и все остальное, лучше, чем у нас».

Министерство обороны КНР незамедлительно отреагировало на слова главы Пентагона, заявив, что отдельные американские политики навредили американо-китайским связям в военной сфере накануне ноябрьских выборов ради своих личных выгод. Эти «ястребы» даже стремятся к военным столкновениям с Китаем.

«Такое поведение подвергает опасности жизни солдат и офицеров обеих сторон»,- подчеркнул на ежемесячном брифинге представитель МО КНР У Цянь.

Китай, утверждает У, не боится ни давления, ни провокаций со стороны Соединенных Штатов. Он будет стойко защищать себя и не позволит США организовывать проблемы.