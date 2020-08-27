Трамп очень расстроился из-за пропущенного звонка от Путина

Ник Тимоти, глава канцелярии британского экс-премьера Терезы Мэй в 2016-17 годах, рассказал газете Independent о том, как Дональд Трамп при нем отчитал своего тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна за то, что тот не соединил его по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

История с пропущенным звонком произошла 27 января 2017 года на ланче в Белом доме во время визита Терезы Мэй, первого, кстати, зарубежного лидера, приехавшего в Вашингтон после избрания Трампа.

Глава британского правительства поинтересовалась у хозяина, не звонил ли ему президент Путин. Трамп ответил отрицательно. Флинн, сидевший за столом, наклонился к президенту и сказал, что несколько дней назад из Кремля был звонок, но он не нашел свободного времени в графике президента.

Узнав о пропущенном звонке от Путина, президент Трамп вышел из себя и прямо за обеденным столом в присутствии гостей из-за океана и лакеев устроил Флинну разнос.

«Если Путин хочет поговорить со мной, вы должны немедленно соединить нас!- гневно заявил он помощнику.- Вы что, издеваетесь надо мной? Со мной хотел поговорить Владимир Путин, а вы меня с ним не соединили. О чем вы думали, черт возьми?»

«Ну, знаете, сэр, вам звонит так много людей, что мы пытаемся выбирать только самые важные звонки»,- попытался объяснить советник по национальной безопасности.

Но Дональд Трамп не хотел слушать никаких оправданий. Позднее он возмущенно выговаривал своим старшим помощникам: «Что это за безобразие? Как такое возможно? Мне звонит Путин, а вы его не соединяете. Не знаю, что это вы, парни, вытворяете!..»