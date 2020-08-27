Вход/Регистрация Подписка

Трамп очень расстроился из-за пропущенного звонка от Путина

Москва, 27.08.2020

Ник Тимоти, глава канцелярии британского экс-премьера Терезы Мэй в 2016-17 годах, рассказал газете Independent о том, как Дональд Трамп при нем отчитал своего тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна за то, что тот не соединил его по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

История с пропущенным звонком произошла 27 января 2017 года на ланче в Белом доме во время визита Терезы Мэй, первого, кстати, зарубежного лидера, приехавшего в Вашингтон после избрания Трампа.

Глава британского правительства поинтересовалась у хозяина, не звонил ли ему президент Путин. Трамп ответил отрицательно. Флинн, сидевший за столом, наклонился к президенту и сказал, что несколько дней назад из Кремля был звонок, но он не нашел свободного времени в графике президента.

Узнав о пропущенном звонке от Путина, президент Трамп вышел из себя и прямо за обеденным столом в присутствии гостей из-за океана и лакеев устроил Флинну разнос.

«Если Путин хочет поговорить со мной, вы должны немедленно соединить нас!- гневно заявил он помощнику.- Вы что, издеваетесь надо мной? Со мной хотел поговорить Владимир Путин, а вы меня с ним не соединили. О чем вы думали, черт возьми?»

«Ну, знаете, сэр, вам звонит так много людей, что мы пытаемся выбирать только самые важные звонки»,- попытался объяснить советник по национальной безопасности.

Но Дональд Трамп не хотел слушать никаких оправданий. Позднее он возмущенно выговаривал своим старшим помощникам: «Что это за безобразие? Как такое возможно? Мне звонит Путин, а вы его не соединяете. Не знаю, что это вы, парни, вытворяете!..»

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Полная катастрофа в экономике Германии
    Восстановление немецкой экономики после пандемии будет зависеть от потребителей.
  2. Иммунитет есть у всех переболевших Covid-19
    Речь идет не только и не столько об антителах, которые довольно быстро исчезают, сколько о специальных T-клетках
  3. Трамп заявил о величайшей афере в истории политики
    Выступая перед делегатами Национальной конвенции республиканцев, Дональд Трамп обвинил демократов, что они хотят украсть у него победу при помощи голосования по почте.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама