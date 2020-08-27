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В клубе инвесторов-мультимиллионеров ждут конца коронакризиса в июне 2021 года

Москва, 27.08.2020
#Коронакризис
  • В клубе инвесторов-мультимиллионеров ждут конца коронакризиса в июне 2021 года

Майкл Зонненфельдт

https://twitter.com/tiger21

Tiger 21, клуб из более чем 800 инвесторов, сообщил в четверг, что его члены увеличили свои запасы наличности на 19% из-за опасений по поводу экономических Около четверти участников клуба ожидают, что кризис продлится до конца июня следующего года, передает агентство Bloomberg.

«Этот рост денежных средств является необычным изменением - статистически это самое крупное и быстрое изменение в распределении активов, которое когда-либо видел Tiger 21», - сказал Майкл Зонненфельдт, председатель клуба, члены которого обычно имеют активы на сумму более 100 миллионов долларов. «Пытаясь осмотрительно наращивать ресурсы, участники приобрели ликвидность и не будут немедленно реинвестировать, чтобы сохранить и накопить денежные средства и выдержать этот шторм», - добавил он.

Экономический удар от пандемии не смог остановить рост цен на акции, отмечает Bloomberg. Индекс S&P 500 закрылся на пике в среду, отскочив с мартовского минимума до 55% благодаря продолжающейся поддержке Федеральной резервной системы и силе технологических компаний, обслуживающих людей, застрявших дома. Это также привело к тому, что около 84% финансовых директоров теперь считают акции слишком дорогими, согласно ежеквартальному опросу, проведенному Deloitte LLP, что является вторым по величине показателем за десятилетие с тех пор, как бухгалтерская и консалтинговая компания начала сбор данных. Только 2% респондентов заявили, что акции США выглядят дешевыми.

Члены Tiger 21 обычно встречаются ежемесячно на небольших собраниях, чтобы поделиться взглядами и обсудить инвестиции, которые обычно являются консервативными и долгосрочными. Несмотря на то, что большинство из них ожидают, что вирусный кризис продолжится до конца этого года, они по-прежнему уверены в долгосрочном росте США и по-прежнему ищут возможности с «значительным потенциалом роста», говорится в отчете группы.

Несмотря на то, что они являются долгосрочными инвесторами, многие из членов Tiger 21 все же воспользовались первоначальным потрясением на рынке, вызванным пандемией, и сделали ставку против индекса S&P 500. Это позволило Зонненфельдту и другим членам получить «в 3, 4, 5, даже в 10 раз больше того, что мы заплатили» за купленные ими опционы на продажу, сказал Зонненфельдт в марте, отказавшись раскрыть, сколько именно они поставили.

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