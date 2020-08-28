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Синдзо Абэ уходит в отставку

Москва, 28.08.2020
#Отставки и назначения
#Политика
  • Синдзо Абэ уходит в отставку

Zuma\TASS

Четыре дня назад Синдзо Абэ стал рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на посту главы правительства в истории Японии, отработав премьером почти восемь лет кряду. Сегодня же, в пятницу, общенациональная вещательная корпорация объявила об его готовящейся отставке из-за болезни.

При 65-летнем Абэ Япония восстановилась после разрушительного землетрясения и цунами, наладила отношения с непредсказуемым президентом Трампом и провела реформы в экономике. Но несмотря на долгое пребывание у власти ему удалось сделать далеко не все задуманное. К примеру, Абэ так и не успел пересмотреть пацифистскую Конституцию и наконец подписать мирный договор с Россией, который официально закончит Вторую Мировую войну.

Правящая Либерально-демократическая партия назначит временного лидера, который будет возглавлять страну до выборов следующего лидера. Срок полномочий Синдзо Абэ истекает в сентябре 2021 года.

После сообщения о предстоящей отставке Абэ акции японских компаний снизились на 2%.

Японские СМИ писали о здоровье премьера несколько недель. Слухи о проблемах и возможной отставке достигли апогея после того, как он дважды в течение одной недели посетил больницу.

Между тем, утром в пятницу главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга успокоил журналистов, заявив, что премьер намерен доработать весь срок.

«Премьер-министр сам сказал, что он хочет много работать,- заявил Суга на утреннем брифинге.- Я вижусь с ним каждый день».

Главный секретарь также добавил, что здоровье Абэ «остается неизменным».

Синдзо Абэ однажды уже ушел с поста премьера по состоянию здоровья. После годичного пребывания на посту главы правительства он ушел в отставку в 2007 году, назвав в качестве причины язвенный колит, заболевание толстой кишки.

Какая причина нынешнего ухода Абэ, на данный момент неизвестно.

Второй премьерский срок Синдзо Абэ начался в декабре 2012 года. Пика власти он достиг через пять лет, после очень убедительной победы своей партии на парламентских выборах, которая обеспечила правящей коалиции две трети мест в законодательном органе. Супербольшинство дало ему самые широкие полномочия, включая возможность внесения поправок в Конституцию. Он очень хотел убрать пацифистские статьи из главного закона Японии, но не успел, столкнувшись с сопротивлением значительной части населения.

Из-за пандемии Абэ, кстати, не удалось и открыть Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио этим летом, но были перенесены на 2021 год.

Японцы недовольны тем, как правительство реагировало на коронавирус. Синдзо Абэ уходит с самым низким рейтингом за последние восемь лет, растеряв все достижения своей экономической политики, известной как «абэномика».

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