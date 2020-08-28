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Акции дня: бумаги золотодобытчиков растут на перспективу

Москва, 28.08.2020

Трейдеры скупают акции золотодобытчиков на фоне растущих цен на драгметалл и прогнозов о росте добычи. Сильнее всего в дневную сессию поднялись котировки компаний Petropavlovsk (+8,69%), «Селигдар» (+3,97%), «Полиметалл» (+3,96%), «Полюс» (+1,16%).
В пятницу Центробанк РФ сообщил о повышении учетной цены на золото до 4693,4 рублей за грамм с 29 августа. Накануне консалтинговая компания Fitch Solutions выпустила доклад, где заявила, что ожидает роста добычи золота в России с 11,3 миллиона унций в 2020 году до 15,5 миллиона унций в 2029 году. Так, РФ может стать крупнейшим золотодобытчиком в мире, обогнав Китай. Ускорение темпов роста аналитики прогнозируют в 2020-2021 годах из-за риска новых санкций в отношении российских банков. По мнению аналитика американского банка Wells Fargo, ценовое ралли на рынке золота указывает на потерю доверия в современную валютную систему. 
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой в пятницу сессии упал на -1,06% до 2980,17 пункта, индекс РТС поднялся на +0,06% до 1265,62 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:59 мск составила 45,79 долларов за баррель (+0,42%). Российская валюта укреплялась – 74,11 рублей за доллар. Стоимость золота составила 1978,4 долларов за унцию (+2,37%).

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