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«БИЗНЕС ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ»: ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ВЗАИМОПОМОЩИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

Москва, 28.08.2020

В условиях коронакризиса бизнес проявил исключительную корпоративную солидарность и создал множество проектов в поддержку коллег, преимущественно из сектора МСП. При этом единого координирующего центра не было, и рядовому предпринимателю было достаточно сложно сориентироваться, где ему предлагают реальную помощь, а где под видом помощи пытаются продать услуги сомнительного качества. К таким выводам пришли участники круглого стола «Бизнес помогает бизнесу», состоявшегося 27 августа на площадке «РИФ-онлайн».

В дискуссии приняли участие представители компаний, реализовавшие в период пандемии собственные антикризисные проекты, нацеленные на помощь предпринимателям, и эксперты, представляющие общественные организации бизнеса.

Каролина Соколова,  генеральный директор сейлз хаус «Эверест» (Национальная медиа группа) рассказала о проекте #немаловажный. Национальная медиа группа предложила малым предпринимателям бесплатно разместить на своих ресурсах рекламные ролики. В итоге возможностью воспользовались более полутора тысяч предпринимателей, а суммарный охват аудитории для такой рекламы составил порядка 10 млн. зрителей.

«Малый и средний бизнес составляет большую часть нашей повседневной жизни, это и любимая кофейня по дороге на работу, и центр детского творчества, куда вы водите своего ребенка, и многое другое, что составляет наш повседневный уют.  И задача нашего проекта была в том, чтобы предпринимателей поддержать в первую очередь морально, чтобы они поняли, что не остались наедине со своей бедой, а кроме того, для ежедневной поддержки собственного бизнеса им нужны были заказы – вот прямо сейчас. Мы предложили самое простое решение – предоставить им бесплатную рекламу для их бизнеса», – рассказала Каролина Соколова.

Кирилл Кузьменко, руководитель сервиса поиска подрядчиков, исполнителей и специалистов в строительной сфере «СУБЧИК.РУ» рассказал историю запуска нового ресурса, пришедшегося как раз на период карантина. Старт проекту был дан в конце апреля, хотя изначально его открытие планировалось в июне, и задумывался сервис как коммерческий. Однако после начала пандемии инвесторы «СУБЧИК.РУ» приняли решение ускорить его старт и сделать свой сервис бесплатным.

«Хотя строительная отрасль и пережила кризис легче остальных, она все равно так или иначе пострадала – в начале объявленного в апреле карантина строительные компании находились в простое и в полной неопределенности, поэтому многие из них пошли по пути сокращения штата. Поэтому одна из опций – поиск специалистов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых для разового найма для проведения определенных видов работ, их порядка 330 видов», – отметил Кирилл Кузьменко. Он также подчеркнул, что в ближайшее время планируется сохранить социальную направленность проекта, оставив его бесплатным как минимум до конца 2021 года. 

Учредитель и исполнительный директор коммуникационного агентства «Главный Советник» Борис Молодов рассказал о работе созданного в начале апреля Антикризисного консультационного центра, призванного помочь пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса сохранить свое дело, несмотря на все карантинные ограничения. «Принцип нашей работы: мы вникаем в каждую конкретную ситуацию, предоставляем индивидуальную и бесплатную консультацию, формулируем свои рекомендации, которыми наш заявитель может воспользоваться по своему желанию», –рассказал Борис Молодов. По его словам, если в первые месяцы работы центра главным вопросом, который беспокоил предпринимателей, были возможности работы в условиях, когда закрыто буквально все, то сейчас люди думают в основном о том, как вернуть клиентов, после карантина и что делать в случае повторного его введения. Наученные горьким опытом люди хотят иметь запасную стратегию.

Как отметил Борис Молодов, хотя у Антикризисного консультационного центра много партнеров, которые готовы оказывать консультации, например, в юридической сфере и сфере различных исследований, охватить все запросы бизнеса пока не получается. Он призвал деловое сообщество к более тесному сотрудничеству и более плотной интеграции уже созданных проектов. «Нужна единая структура, общий центр который будет осуществлять помощь по многим направлениям. Мы готовы организовать его на нашей базе с вашей поддержкой или выступить партнерами в любом проекте такого рода», - заявил он.

Председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), генеральный директор PR News Лилия Глазова отметила рост запроса на этичность и социальную ответственность деловых коммуникаций. Согласно данным проведенного ее компанией исследования, нацеленность на именно такие коммуникации выросла с 17% в прошлом году до 36% в текущем.

«Этот колоссальный рост означает, что есть запрос на такие коммуникации, есть готовность помогать – из альтруистических соображений и чтобы иметь возможность самим получить помощь в трудный момент», – прокомментировала она, приведенные ею данные. Лилия Глазова также отметила рост запроса аудитории на «прозрачность и экологичность» коммуникаций, на тщательный подход потребителей информации к оценке ее достоверности и корректности.

Павел Гагарин, председатель совета директоров АКГ "Градиент Альфа", член генсовета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» отметил, что его компания на фоне карантина стала намного активнее участвовать в бизнесах своих клиентов, выступая не только в роли консультанта, но и в роли инвестора, рекрутера. Понимая, в насколько сложной ситуации оказался бизнес, с какими проблемами он столкнулся, включая избыточное административное давление,"Градиент Альфа" помогает «где-то деньгами, где-то советом, где-то – административным ресурсом, мы  закрываем кассовые разрывы, участвуем в управлении».  

Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству ОПОРА РОССИИ, со своей стороны отметил значимость качества взаимоотношений власти и бизнеса в такие сложные периоды. «Мы видим, что экономики некоторых регионов упали, но некоторых наоборот, даже приросли» – сказал он, отметив, что происходит это там, где отношения власти и бизнеса выстроены в позитивном ключе. Жесткость вводимых в тех или иных регионах ограничений, по его словам, также не всегда прямо зависела от эпидемиологической ситуации, а во многом от отношения к предпринимателям в конкретном регионе.   

Оценивая ситуацию с развитием взаимопомощи бизнеса, Артем Андросов отметил, что было создано достаточно много проектов такого рода, однако главная сложность состоит в том, чтобы довести до конкретного пользователя – предпринимателя. «Сейчас на него (предпринимателя) выливается такой поток информации, что он просто не в состоянии разобраться, где хорошие проекты, а где ему под видом социальных проектов пытаются что-то продать», - подчеркнул он.

Организаторами дискуссии «Бизнес помогает бизнесу» выступили коммуникационное агентство «Главный Советник» и Ассоциация компаний консультантов в области общественных связей. 

В роли модератора круглого стола выступил  Дмитрий Харченко, заместитель генерального директора Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.

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