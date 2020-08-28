Вход/Регистрация Подписка

Дизайн для лучшего будущего

Москва, 28.08.2020
Открыт прием заявок на конкурс LEXUS DESIGN AWARD RUSSIA TOP CHOICE 2021
  • Дизайн для лучшего будущего

предоставлено пресс-службой

Вдохновляющие идеи и новаторские решения для жизни

Смелый дизайн и вдохновляющие технологии – ключевые ценности бренда Lexus – неизменно лежат в основе философии Lexus Design Award Russia Top Choice. Этот конкурс направлен на то, чтобы объединить  дизайнеров, архитекторов, деятелей искусства и других профессионалов, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью инновационных решений. Участникам конкурса предлагается представить свои междисциплинарные новаторские идеи проектов на оценку авторитетному жюри, в состав которого ежегодно входят лидеры и новаторы в области дизайна, архитектуры, технологий и искусства.

Уникальная возможность проявить себя и повлиять на будущее уже сегодня вместе с Lexus

Участие в Lexus Design Award Russia Top Choice 2021 – это не только великолепная возможность заявить о себе и своих идеях в профессиональном сообществе, получить рекомендации лучших экспертов мирового уровня, но и реальный путь к практическому воплощению самых смелых и инновационных разработок во благо человечества.

Каждый участник Lexus Design Award Russia Top Choice 2021 получит сертификат международного конкурса, а финалистам будут вручены дипломы, наградные статуэтки и ценные призы от Lexus Russia и партнеров. Победитель российского этапа проходит в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award 2021, в котором дизайнеры со всего мира соревнуются за главный приз премии – грант на создание прототипа своего проекта в размере до 3 млн японских иен (свыше 1,7 млн рублей). Прототипы проектов шести финалистов Lexus Design Award будут представлены в выставочном пространстве Lexus на Неделе дизайна в Милане в 2021 году, что даст проектам возможность обрести мировую известность и привлечь иностранных инвесторов для промышленного производства.

Что нужно знать, чтобы поучаствовать в конкурсе Lexus Design Award Russia Top Choice 2021

-             К рассмотрению принимаются только оригинальные проекты, разработанные как индивидуально, так и в составе творческой группы, способные стать реальным функциональным прототипом (т. е. если существующие технологии и ресурсы позволяют реализовать идею на практике).

-             Оценка конкурсных работ осуществляется по ряду критериев, основным среди которых является соответствие цели конкурса, сформулированной в его девизе: «Дизайн для лучшего будущего». Также во внимание принимается соответствие ключевым ценностям премии:

-             предвосхищать: как разработанная концепция и дизайн проекта позволяют предугадать потребности не только пользователя, но и всего общества?

-             внедрять инновации: в чем заключается оригинальность и инновационность разработанного проекта?

-             интриговать: чем захватывает разработанный дизайн?

Заявки на участие в премии Lexus Design Award Russia Top Choice 2021 принимаются с 10 августа по 18 октября 2020 года на сайте www.lexusdesignawardrussia.ru.

При оформлении заявки необходимо корректно заполнить регистрационные данные, а также предоставить подробное описание проекта – рассказать о том, что послужило источником вдохновения, каков функционал, в чем заключается вклад в будущее, как шел процесс работы и какие материалы и оборудование использовались. Кроме описания при подаче заявки обязательным требованием является визуальное сопровождение конкурсной работы. Необходимо загрузить изображения проекта (не менее двух и не более восьми изображений в горизонтальном формате, JPEG или GIF, размер файла до 10 Мб, разрешение 300 dpi) и, при наличии, предоставить видеоматериалы в виде открытых ссылок на ресурсах YouTube или Vimeo.

Lexus Design Award – это будущее, которое создается прямо сейчас, и вы можете повлиять на него уже сегодня, подав заявку на участие в конкурсе!

Дизайнеры из России стремятся создать лучшее будущее

Международный конкурс Lexus Design Award уже восьмой год подряд проходит под неизменным девизом «Дизайн для лучшего будущего». Ежегодно в конкурсе Lexus Design Award участвуют тысячи молодых талантов со всего мира, и их число постоянно растет. В России из года в год конкурс становится все более популярным, привлекая все большее число желающих проявить себя молодых дизайнеров. Количество заявок бьет рекорды – так, в прошлом году на участие было заявлено 533 российских проекта, а годом ранее – 485. При этом Lexus Design Award завоевал популярность и в регионах: в 2018 году в конкурсе принимали участие дизайнеры из 41 города России, а в прошлом году доля региональных проектов составила 65% от общего количества заявок.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  2. LADA Sport ROSNEFT с победами перешла гоночный экватор
    В Волоколамском районе Подмосковья, близ деревни Шелудьково на гоночном треке Moscow Raceway состоялся 4 этап РСКГ 2020 (Российской серии кольцевых гонок). Несмотря на теплую и ясную погоду, на трибунах пусто, лишь немногочисленные представители СМИ, специально приглашенные гости и квадрокоптеры наблюдают за участниками — гонки проходят в закрытом режиме.
  3. Полная катастрофа в экономике Германии
    Восстановление немецкой экономики после пандемии будет зависеть от потребителей.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама