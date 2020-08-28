ЕС готовит санкционный список по Белоруссии

Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности – заявил, что санкционный список по Белоруссии будет готов уже в самые ближайшие дни. По его словам, в него войдут высокопоставленные официальные лица, передаёт РИА Новости.

«Этот список подготовит специальная группа в Совете Евросоюза в течение ближайших дней, после чего он будет утверждён и сделано это будет, как можно скорее», – резюмировал Боррель.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 самолётов ВВС США базируются в 20 минутах подлёта к республике, предположив, что «у них на подвесках, может быть, ядерное оружие».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.