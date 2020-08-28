Фальков рассказал о тестировании российских студентов на коронавирус

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что специальных тестов на коронавирус COVID-19 в вузах страны не будет. По его словам, они нужны только иностранным студентам, которые приедут в нашу страну, передаёт РИА Новости.

«Специальных тестов на коронавирус не будет, а тесты будут необходимы только иностранным студентам, которые въедут на территорию России, на 10-12-й день обязательного 14-дневного карантина», – пояснил чиновник.

Кроме того, Фальков отметил, что примерно треть всех иностранных студентов, не уезжали к себе на родину во время пандемии.

«Они остались в России летом, поэтому на них эти ограничения распространяться не будут», – резюмировал министр науки и высшего образования.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 28 августа

За последние сутки, по информации оперативного штаба, в нашей стране выявили 4 829 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 28 августа в 85 регионах России зафиксировано уже 980 405 заболевших COVID-19. Если нынешние темпы прироста сохранятся, то уже в начале сентября общее число инфицированных COVID-19 в РФ превысит 1 млн человек.

При это в настоящее время выздоровели – 798 466 человек (+5 905). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 16 914 человек (+110).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 654 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+187). Далее следуют Подмосковье (+150), Нижегородская область (+133) и Ростовская область (+132).

Напомним, 27 августа в России было зафиксировано 4 711 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.