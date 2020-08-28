Forbes назвал лучшие российские банки для миллионеров

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг отечественных банков для состоятельных россиян с активами более 1 млн долл.

ТОП-10 возглавило подразделение банка ВТБ – Private Banking ВТБ – с итоговым баллом 88,9. Таким образом, ВТБ стал самым популярным банком для миллионеров. Всего у этой кредитной организации более 20 тыс. таких клиентов. Кроме того, у банка самые крупные активы под управлением private banking (2,3 трлн руб.), передаёт «Прайм».

Второе место у Sberbank Private Banking (73,8 балла). Замыкает тройку лидеров подразделение private banking Альфа-банка (69). Дале следуют «Газпромбанк Private Banking» (67,6) и Friedrich Wilhelm Raiffeisen (51,3). Кроме того, в ТОП-10 вошли: Citigold Private Client (49,8), «Открытие Private Banking» (49,8), подразделение Росбанка (48,1), «Unicredit Private Banking Россия» (46,1) и подразделение private banking в Промсвязьбанке (40,6).

Наша справка

Эксперты журнала Forbes составляют рейтинг лучших банков России для миллионеров с 2016 года. Для этого они используют шкалу в 100 баллов. При этом анализируются результаты голосования участников рынка, оценки аналитиков Frank RG. Кроме того, при оценке банков используются такие критерии, как активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, а также процентные ставки по депозитам.