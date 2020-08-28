Госкорпорация монополизирует строительство

Минстрой почти уже пробил появление единого госзаказчика в сфере строительства всех бюджетных строек. «Я думаю, что в течение недели мы определимся и соответствующий законопроект будет внесен. Видимо, в форме государственной корпорации или публично-правовой компании. Эта форма отрабатывается», — передало агентство ТАСС слова первого заместителя министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Ранее в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина отмечали, что Минстрой объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры. Это аргументируется тем, что так сократятся сроки их возведения и не будет недостроев.

В Минстрой постановлением правительства уже переданы учреждения других ведомств, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Это дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава.

И, как сообщил Ирек Файзуллин, «сейчас еще 13 ведомств внесено в проект распоряжения, которые передадут в Минстрой для формирования заказчика свои казенные учреждения». Он добавил, что вопросы реставрации также перейдут в создаваемую службу технического заказчика: «То есть медики больше у нас стройкой заниматься не будут, так же как и спортсмены, и министерство культуры».

Сейчас Минстрой прорабатывает правовую форму нового единого заказчика, подчеркнул Файзуллин. Свое сообщение он сделал на лекции для слушателей программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково».

Для чего нужна такая корпорация — на данный момент неясно, говорит эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Возможно, Минстрой хочет дополнить «портфолио», поскольку «Дом.рф» — все-таки больше банк, чем непосредственно строительная организация, а бюджетные стройки всегда были очень популярны среди подрядчиков, предполагает он.

На данном этапе складывается ощущение, говорит Алексей Кричевский, что это банальное мероприятие для резкого ограничения количества тендеров на строительство социальных объектов с целью поставить туда своих людей. И, с одной стороны, это будет еще один бюрократический кошмар, причем внутри ведомств. Все проекты придется передавать в эту создающуюся компанию, а как и кто будет решать, нужна ли новая школа, поликлиника или спортивное сооружение в том или ином регионе, пока совершенно неясно, рассуждает аналитик.

С другой стороны, это воронка для бюджетных средств, считает он, на подряды будут тратить в несколько раз больше, чем потратили бы при открытых торгах.

Получается, говорит Алексей Кричевский, что вроде бы и строиться социальных объектов будет больше, но и строить они будут каких-то немыслимых денег.

Создание единого госзаказчика — продолжение курса на концентрацию и централизацию государственной функции в различных сферах экономики, указывает, в свою очередь, главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Дошла очередь и до строительства. Создается организационный монстр, который возьмёт на себя полномочия основного «раздатчика» государственных заказов в строительстве. Он консолидирует огромные бюджетные средства и иные ресурсы, фактически забирая их от других ведомств. Возможно, здесь есть проявление мощного лоббизма со стороны кураторов строительной отрасли. Вряд ли это сам (вице-премьер Марат) Хуснулин и только он, его аппаратный вес не настолько велик.

Госкорпорация создаётся под эгидой Минстроя как отдельное организационное юридическое образование, то есть не сам Минстой выступает госзаказчиком, поясняет эксперт. Задачи и направленность Минстроя — несколько иные, более широкие, управленческие. Не дублируется и функция другой госкомпании — ДОМ.РФ. Она сосредоточена на финансовых аспектах жилищного строительства, это другая сфера.

Единый госзаказчик предполагается неким «универсалом». Он станет организатором строительных работ по федеральным объектам, которые ранее велись профильными министерствами. Например, подразделения Минспорта, как правило, заказывали возведение стадионов, Минздрав — больниц, Минобрнауки — институтов и пр. Теперь же данные полномочия будет осуществлять новая структура Минстроя. «Медики, спортсмены… стройкой заниматься не будут». Последствия данного решения, заключает Марк Гойхман, могут быть разнообразными.