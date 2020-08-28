КХЛ 2020/2021 старт сезона

КХЛ: Старт в новых условиях 2020/2021

В первых числах августа 2020 года состоялось важное собрание координационного совета КХЛ. На нем было единогласно принято решение о старте состязания 2 сентября. За разработку календаря взял на себя ответственность вице-президент лиги Сергей Козлов и опытный специалист Владимир Жидков.

В дело удалось внедрить автоматику, специальную программу предоставила IT-компания "SAP". Благодаря этому календарь был сверстан в кратчайший срок, причем на обсуждение совету лиги впервые предоставили несколько вариантов. Поэтому смотреть хоккей онлайн станет еще проще и удобнее.

690 поединков за 142 дня

Первыми в новом сезоне матчи КХЛ онлайн мы увидим топ-клубы: казанский "Ак Барс" и обновленные московские армейцы. В ходе сезона каждый клуб должен провести 60 поединков. "Регулярка" завершится 26 февраля.

Составители сделали в календаре "международные окна": на матчи Евротура и Матч Звезд.

Жаркое плей-офф откроется второго марта. Для удобства болельщиков, все поединки игрового дня будут "разводится" по времени. Это позволит зрителям максимально просматривать все важные поединки в прямых трансляциях.

Лига уже объявила, что годовой абонемент на просмотр всех матчей будет стоить 2950 рублей.

Изменение в дивизионах

Поскольку число команд в лиге уменьшилось, для оптимизации расходов организаторы перетрясли состав дивизионов. "Торпедо" НН перешло в конференцию "Восток", а "Сибирь" переместилась в дивизион Чернышева.

Московские и рижские динамовцы перемещаются в дивизион Тарасова, в обратном направлении проследуют "Витязь" и "Сочи".

Принципиальные матчи

Зрители с нетерпением ждут встречи принципиальных соперников в новом сезоне. Лига решила пойти навстречу ожиданиям фанов и максимально увеличило количество топ-противостояний.

По четыре раза сойдутся на льду питерские и московские армейцы, динамовцы и спартаковцы и "Трактор" с "Металлургом".

Команды просили составителей предоставлять паузу в три-четыре дня, после длительного выезда на Восток страны. Стоит отметить, что впервые в истории КХЛ все коллективы Западной конференции посетят Хабаровск до 31 декабря.

Трансферы

На фоне неблагоприятной экономической ситуации хоккейные коллективы изменили стратегию комплектования составов. Произошла огромная миграция игроков, которая затронула все команды. Особенно масштабные изменения коснулись лидеров КХЛ.

ЦСКА

Из состава армейцев отправились на покорение НХЛ следующие хоккеисты:

Илья Сорокин (Н.Й. Айлендерс");

Кирилл Капризов ("Миннесота");

Григоренко Михаил ("Коламбус").

СКА

Питерцы так же потеряли несколько ведущих игроков: