Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Вчерашнюю сессию рубль завершил ростом в обеих валютных парах на фоне возвращения аппетитов у глобальных инвесторов к рисковым активам. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 75,02 руб., что на 35,5 коп. ниже уровня закрытия среды. Ещё больше подешевел евро, курс которого составил 88,71 руб. (-52,75 коп.).

Таким образом, рубль отреагировал на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, по словам которого новая стратегия Федрезерва допускает подъём инфляции выше 2%. Кроме того, Пауэлл подчеркнул, что уровнем центробанка США будет «средняя инфляция в 2%». Также он пообещал, что ФРС начнёт проводить комплексный анализ стратегии ориентировочно раз в пять лет.

Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка отметил, что на вчерашних торгах рубль продемонстрировал коррекционный рост благодаря отсутствию новых явных признаков эскалации геополитических рисков.

В частности, успокаивается ситуация в Белоруссии, а по отравлению оппозиционного политика Алексея Навального не было сделано никаких новых громких заявлений со стороны западных политиков. Как пояснил он, это дало передышку рублевым активам.

«Кроме того, после мощного колебания валютной площадки, которое началось ещё на прошлой неделе, глобальные инвесторы, решили, возможно, временно, но всё-таки сократить короткие позиции в рубле. Также позитивно повлияли на курс российской валюты выступление главы ФРС Пауэлла и публикация еженедельных данных по рынку труда США.

При этом эксперт считает, что говорить о сломе повышательной тенденции в валютных парах пока преждевременно.

«Повышенное внимание игроков к возможным антироссийским санкциям останется до ноября, когда в США пройдут президентские выборы. Сегодня же мы ожидаем, что пара доллар-рубль останется в коридоре 74,50-76,00», - сказал Грицкевич.

Михаил Шульгин из «Открытие Брокер» также отметил, что рубль вчера позитивно отреагировал на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

«В четверг вечером рубль вообще оказался в числе лидеров всех валют ЕМ, солидно укрепляясь к доллару до 75,00. Это объясняется тем, что реакция рынка на комментарии Пауэлла вызвала ослабление доллара ко всем валютам. Именно в этот момент пара доллар-рубль едва не ушла ниже 75,00. Однако чуть позже американец свои потери отыграл, вернув нашу валюту выше психологической отметки», – подчеркнул он.

При этом он отметил, что в целом, даже несмотря на нефтяные котировки, которые вчера падали в цене более чем на 1%, рубль закрыл сессию в плюсе к доллару.

«Сегодня последний день налогового периода августа. А это значит, что в бюджет будет уплачен налог на прибыль. Связанные с этими платежами потоки вчера оказывали поддержку рублю, как и рост котировок ОФЗ, которые в последнее время были перепроданы и стали выглядеть привлекательно для покупок на среднем и дальнем участках кривой доходности», – резюмировал он.

Валерий Емельянов из «Фридом финанс» напомнил, что накануне нацвалюта укреплялась, частично отыгрывая падение всей этой и конца предыдущей недели. Но и он оценивает вчерашнее движение курса как коррекционное.

«Поэтому можно предположить, что сегодня доллар вновь развернётся и пойдёт в рост, закрепившись в диапазоне 75,50-76,00. А евро почти наверняка вернётся к отметке 89,00 руб.», – уверен он.

В свою очередь, Александр Бахтин из «БКС премьер» считает, что в пятницу под давлением всё тех же внешнеполитических факторов курс рубля будет торговаться в коридоре 74,80-75,80 за доллар.

Между тем, Сергей Стриго из французской инвестиционной компании Amundi Asset Management прогнозирует ослабление российской валюты, но не резкое. По его словам, компания ещё на прошлой неделе пересмотрела свою позицию в рубле до категории «на уровне рынка» с уровня «выше рынка».

«Amundi не нравится, что происходит сейчас в Беларуси, а также настораживает предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального, – пояснил он. – Тем более, что российская валюта уже проявляла слабость. Я не думаю, что перечисленные события повлекут за собой новые санкции, но это увеличивает давление на и без того слабый рубль, поэтому возможно дальнейшее падение нацвалюты, но агрессивным оно всё-таки не будет».