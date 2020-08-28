Лукашенко: самолеты НАТО переброшены к границам Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 самолётов ВВС США базируются в 20 минутах подлёта к республике, предположив, что «у них на подвесках, может быть, ядерное оружие».

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там, – отметил он. - Но нет, они их перебросили сюда – 15-20 минут подлёта до нашей территории», – цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

При этом Лукашенко признался, что говоря о ядерном оружие, которое может быть на подвесках самолётов США, он исходит «из худшего варианта».

Кроме того, он также напомнил о «гусеницах танков на территории Польши и Литвы.

«Я должен был отреагировать на всё это. А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привёл в боевую готовность. Это недешево», – признался президент Белоруруссии.

Также Лукашенко предупредил, что если войска НАТО «дёрнутся на западной границе», то Минск и Москва задействуют совместную группировку вооружённых сил.

Ранее сообщалось, что в ходе ежедневного брифинга для журналистов глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, скажется ли готовность главы государства Владимира Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между россиянами и белорусами, ответил: «Ни коим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела».

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что убеждён в том, что Минск не столкнётся с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил президент.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.

На уточняющий вопрос, будет ли это Росгвардия или армия, Песков ответил, что не может сказать.