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Меркель сделала заявление о «Северном потоке – 2»

Москва, 28.08.2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала призывы отказаться от строительства российского газопровода «Северный поток – 2». По словам германского лидера, это экономический проект должен быть завершён, передаёт Reuters.

«Наше мнение – «Северный поток – 2» должен быть обязательно завершён», – подчеркнула Меркель.

Кроме того, канцлер ФРГ добавила, что Германия выступает против американских санкций.

Напомним, в декабре 2019 года реализация проекта была приостановлена из-за введенных Вашингтоном ограничительных мер против подрядчиков СП-2.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила о необходимости продолжать диалог с Россией, несмотря на рост напряжённости в отношениях с ней из-за последних событий в Белоруссии и предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в берлинской клинике.

«Мы должны продолжить разговаривать друг с другом», - сказала она журналистам на пресс-конференции в Берлине.

При этом Меркель подчеркнула, что что РФ остается важным стратегическим игроком на планете, и выразила надежду, что российские правоохранители не будут переброшены в Белоруссию для спасения президента Лукашенко.

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