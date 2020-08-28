Меркель сделала заявление по России

Несмотря на напряженные отношения с Российской Федерацией, заявила в пятницу, 28 августа, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, с ней важно продолжать диалог, сообщает Рейтер. Глава немецкого правительства призывает к продолжению диалога с Москвой несмотря на рост напряженности в отношениях с ней из-за последних событий в Белоруссии и предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в берлинской клинике.

«Мы должны продолжить разговаривать друг с другом»,- сказала Ангела Меркель журналистам на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер подчеркнула, что Россия остается важным стратегическим игроком на планете, и выразила надежду, что российские правоохранители не будут переброшены в Белоруссию для спасения президента Лукашенко.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии.

В ходе беседы, которая состоялась по инициативе лидера ФРГ, было выражена позиция Германии, что правительство Белоруссии должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить всех политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом.

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что Путин и Меркель выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

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