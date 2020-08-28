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МКБ сдаст старые банкоматы на безотходную переработку

Москва, 28.08.2020

Московский кредитный банк (МКБ) будет сдавать на экологическую переработку списанные платежные терминалы, банкоматы, а также компьютерную технику и другое электронное оборудование. Устаревшее оборудование банк передаст в ближайшее время ГК «Элекснет».

«Мы рассматриваем решение о передаче электронных отходов на переработку в качестве еще одного шага в направлении ответственного ведения бизнеса. Крупнейшие компании в современном мире не могут позволить себе игнорировать то влияние, которое их деятельность оказывает на различные аспекты общества, в том числе экологические», — отметил начальник управления развития платежных сервисов МКБ Глеб Забелин.

Утилизацией электронных отходов займется корпорация «Экополис», переработка будет производиться на трех предприятиях. Сначала техника разбирается и сортируется на различные фракции и измельчается. Образовавшийся лом становится вторичным сырьем для металлургических предприятий. Пластик идет на дальнейшую переработку вл вторичные гранулы, из которой делают детали машин, бытовую технику, строительные материалы, садоую мебель. Медный лом также соответствующим образом перерабатывают на другом заводе.

 «Банковскому сообществу пора отходить от сложившейся практики сдачи устаревших устройств в металлолом, когда реально перерабатывается лишь часть деталей, а остальное идет на свалку. Зачастую остаются не переработанными самые опасные отходы. Экологическая переработка – это единственно верный путь утилизации электронных отходов для современного бизнеса. Мы долго выбирали партнера по этому направлению и остановились на «Экополисе», оказывающей услуги полного цикла переработки», — рассказал генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов. 

Циклическая экономика учитывает не только текущие экономические интересы компаний, но и создает задел на будущее, отметил генеральный директор корпорации «Экополис» Максим Лобанов. «Наше сотрудничество с ГК «Элекснет» и МКБ в рамках утилизации банковского и офисного оборудования позволит вернуть в экономику 85-95% перерабатываемой техники в качестве вторичного сырья. Мы рассчитываем, что данный проект сформирует для российских банков новый формат обращения с вышедшей из строя техникой, ведь только успешный опыт крупных игроков может стать драйвером развития экономики замкнутого цикла в нашей стране», – сказал он.

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