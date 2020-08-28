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Особенности вывоза мусора

Москва, 28.08.2020
Мусор представляет собой одну из главных проблем, стоящих перед современной цивилизацией. Чтобы избежать пагубного влияния мусора на здоровье и качество жизни людей, его необходимо своевременно вывозить и перерабатывать.
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При этом важно учитывать особенности транспортировки и утилизации различных видов отходов при вывозе мусора в Подольске или любом другом городе. Все образующиеся в различных областях жизнедеятельности людей отходы делятся на следующие виды:

  • Бытовые отходы. Это самый распространенный вид мусора. Он образуется из ежедневно выбрасываемых людьми остатков пищевых продуктов, бумаги, пластмассы, пакетов, старых вещей и др. Все эти отходы нетоксичны. Их вывозят при помощи мусоровозов на полигоны, где складируют или перерабатывают.
  • Строительный мусор. В настоящее время возводится множество жилых домов, офисных зданий, торгово-развлекательных центров. Вследствие этого объем мусора на всей планете очень быстро увеличивается. После окончания строительных работ на месте возведения дома остается большое количество отходов, включающего в себя бетон, древесину и пластмассу. К этой же категории мусора относятся отходы, которые остаются после сноса старых зданий и сооружений. После разрушения старых домов на их месте строят новые объекты. На первый взгляд может показаться, что строительный мусор абсолютно не опасен. Однако это суждение ошибочно. Зачастую в строительной отрасли используются материалы, в которых содержатся ядовитые вещества. Сами по себе эти материалы не представляют опасности, однако при их сжигании данные вещества попадают в окружающую среду и отравляют ее. Чтобы избежать таких последствий, строительный мусор транспортируют в специальных контейнерах и перерабатывают, тем самым снижая вред, причиняемый окружающей среде и людям.
  • Промышленные отходы. Данный вид мусора является наиболее опасным. Он образуется в результате работы заводов и производственных предприятий. Такие отходы могут быть очень токсичными, вызывать различные заболевания, а в ряде случаев и гибель людей. Метод перевозки и утилизации промышленных отходов выбирается в соответствии со степенью их опасности. Токсичные отходы (к примеру, ртуть, соединения мышьяка и т. д.) в большинстве случаев повторному использованию не подлежат. Их перевозят в специальных емкостях до пункта назначения, а после доставки захоранивают. Нетоксичные отходы транспортируют на свалки в обычных мусоровозах и затем сжигают без вредного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье. Часть из них перерабатывают и повторно используют в производственном процессе.
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