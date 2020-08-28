Резиденты Арктики получат серьезные льготы

Как сообщается на сайте Инвестиционного портала Арктической зоны России, вступил в силу пакет федеральных законов о господдержке бизнеса в Арктике. Теперь инвесторы, желающие развивать свой бизнес в этом регионе, могут подать заявку на поручение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, чтобы воспользоваться особыми льготами.

В числе льгот, говорится на сайте портала, 10-летние льготы по налогу на прибыль (кроме добычных проектов), 10-летняя компенсация 3/4 страховых взносов в отношении новых рабочих мест (кроме добычных проектов). Что касается проектов в сфере добычи и переработки твердых полезных ископаемых, то им полагается 12-летняя льгота по НДПИ, а также получение земельных участков без торгов.

Кроме того, резиденты смогут получить адресное сопровождение и помощь в решении любых проблем со стороны федерального министерства и даже квалифицированную защиту в суде в случае споров с органами власти.

Чтобы стать резидентом зоны, инвестору нужно пройти регистрацию в личном кабинете на сайте arctic-russia.ru. Через него и можно подать пакет необходимых документов, требования к которому, как сообщается, максимально упрощены. Решение о присвоении статуса резидента состоится в течение 10 дней.

Претендовать на статус резидента Арктической зоны смогут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица, которые планируют создать новый инвестпроект либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не ниже 1 млн рублей. Кроме того, у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов, организация не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

В прошлом году был создан реестр перспективных проектов по освоению Арктической зоны России, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Всего в списке —119 проектов, половина из которых направлена на развитие добычи газа и нефти, около 25% связаны с добычей твердых полезных ископаемых, еще 25% — направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры (порты, дороги, производства, рабочие места и жилье).

Отраслевая структура проектов освоения Арктической зоны России выглядит следующим образом. 38,9% — добыча и переработка полезных ископаемых, 18% — транспорт, логистика, 15% — добыча алмазов, 7% — геологоразведка, 5% — промышленность, 5% — энергетика, 4% — рыбная промышленность и сельское хозяйство, 2% — экология (создание особо охраняемых зон), 1,5% — телекоммуникации, 1% — туризм, 1% — социальная сфера.

Главным направлением, уверен Деев, будут добыча нефти и газа, поскольку разработки на арктическом шельфе должны компенсировать снижение добычи в материковой зоне (в связи с истощением ранее открытых и разработанных месторождений).

Освоение арктического кластера необходимо инвесторам для минимизации риска добычи нефти в России, которое аналитики ожидают, начиная с 2022 году, полагает партнер практики «Промышленное строительство» юридической фирмы Stuarts Legal Елена Стюарт. Арктический кластер занимает порядка 4,1 млн кв. км, что сопоставимо с площадью Евросоюза. На его территории по оценкам Минприроды находится более 65% потенциальных запасов углеводородов.

C 28 августа 2020 года вступает в силу пакет законов о системе преференций в Арктике, в частности, для проектов в области добычи полезных ископаемых — для инвесторов, занимающихся не только непосредственно добычей, но и строительством инфраструктуры. Вступившие в силу законы являются частью Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, который предполагает увеличение доли нефти, добываемой в Арктике до 22% от общего объема извлеченной нефти в России к 2030 году.

Однако потенциальных инвесторов ждет ряд трудностей, уверена Елена Стюарт. Арктика не обладает инфраструктурой, что означает необходимость строительства не только буровых установок, но и морских терминалов, аэродромов, ледоколов, газовозов и нефтетанкеров. Данный фактор предполагает, что инвестором придется вкладывать очень большие суммы в реализацию инфраструктурных проектов в Арктике. Поэтому ожидать новых игроков, помимо «Роснефти» и «НОВАТЭКа» наверное не стоит, считает она.

Однако и у данных компаний могут возникнуть сложности: чтобы привлекать инвестиции, недостаточно обладать мерами государственной поддержки и лицензиями, добавляет аналитик. Пул санкций США против России направлен, в том числе, и на препятствование развитию нефтегазового комплекса, в том числе, и в Арктике. Вспомним про распад союза «Роснефти» и Exxon, который, как раз и был создан под освоение Арктики. Поэтому ждать американских инвестиций точно не стоит. На помощь скорее всего придет Азия, считает юрист.