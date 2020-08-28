Собянин рассказал, когда удастся окончательно победить коронавирус

Столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета рассказала, когда окончательно будет побеждён COVID-19. По его мнению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, передаёт РИА Новости.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус, – подчеркнул мэр Москвы. – Над этим сейчас активно работают российские учёные, мировые учёные, московские».

Собянин отметил, что создаётся эффективная вакцина, эффективные медицинские препараты, новые технологии.

«Всё это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся её аналоги», – резюмировал Собянин.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 28 августа

За последние сутки, по информации оперативного штаба, в нашей стране выявили 4 829 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 28 августа в 85 регионах России зафиксировано уже 980 405 заболевших COVID-19. Если нынешние темпы прироста сохранятся, то уже в начале сентября общее число инфицированных COVID-19 в РФ превысит 1 млн человек.

При это в настоящее время выздоровели – 798 466 человек (+5 905). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 16 914 человек (+110).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 654 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+187). Далее следуют Подмосковье (+150), Нижегородская область (+133) и Ростовская область (+132).

Напомним, 27 августа в России было зафиксировано 4 711 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.