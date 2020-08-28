Вход/Регистрация Подписка

Собянин рассказал, когда удастся окончательно победить коронавирус

Москва, 28.08.2020
  • Собянин рассказал, когда удастся окончательно победить коронавирус

Щербак Александр

Столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета рассказала, когда окончательно будет побеждён COVID-19. По его мнению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, передаёт РИА Новости.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус, – подчеркнул мэр Москвы. – Над этим сейчас активно работают российские учёные, мировые учёные, московские».

Собянин отметил, что создаётся эффективная вакцина, эффективные медицинские препараты, новые технологии.

«Всё это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся её аналоги», – резюмировал Собянин.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 28 августа

За последние сутки, по информации оперативного штаба, в нашей стране выявили 4 829 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 28 августа в 85 регионах России зафиксировано уже 980 405 заболевших COVID-19. Если нынешние темпы прироста сохранятся, то уже в начале сентября общее число инфицированных COVID-19 в РФ превысит 1 млн человек.

При это в настоящее время выздоровели – 798 466 человек (+5 905). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 16 914 человек (+110).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 654 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+187). Далее следуют Подмосковье (+150), Нижегородская область (+133) и Ростовская область (+132).

Напомним, 27 августа в России было зафиксировано 4 711 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  2. LADA Sport ROSNEFT с победами перешла гоночный экватор
    В Волоколамском районе Подмосковья, близ деревни Шелудьково на гоночном треке Moscow Raceway состоялся 4 этап РСКГ 2020 (Российской серии кольцевых гонок). Несмотря на теплую и ясную погоду, на трибунах пусто, лишь немногочисленные представители СМИ, специально приглашенные гости и квадрокоптеры наблюдают за участниками — гонки проходят в закрытом режиме.
  3. Полная катастрофа в экономике Германии
    Восстановление немецкой экономики после пандемии будет зависеть от потребителей.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама