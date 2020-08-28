В восточном Средиземноморье в любой момент может вспыхнуть вооруженный конфликт

Такого острого конфликта внутри НАТО не было четверть века. Причем, тогда, в 1996 году, его участниками тоже были Греция и Турция.

Нынешний конфликт между Анкарой и Афинами за энергетические ресурсы в восточном Средиземноморье быстро переходит из дипломатической в военную фазу. Ситуацию усложняет то, что военное столкновение может произойти между двумя членами НАТО.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас посетил на этой неделе и Грецию, и Турцию. И в Афинах, и в Анкаре он настаивал на диалоге.

«Стороны играют с огнем,- заявил Маас во вторник.- Любая маленькая искра может привести к катастрофе».

Пока Германия, которая сейчас председательствует в Евросовете на ротационной основе, пытается выступать в роли посредника, четыре других члена ЕС: Франция, Греция, Кипр и Италия проводят военные учения с участием кораблей и самолетов у берегов Кипра. Они не скрывают, что цель учений состоит в том, чтобы убедить или заставить Турцию отказаться от дальнейших разведочных работ в спорных водах, чем она занималась последние недели. Причем, буровые суда находились под защитой кораблей и истребителей ВМС Турции.

Франция наиболее энергично поддерживает Грецию. Париж на прошлой неделе отправил в восточное Средиземноморье военные корабли и самолеты. Высокопоставленные французские чиновники уже давно критикуют Анкару и за ее чересчур активную поддержку Правительства национального согласия в Ливии и за отправку войск в эту североафриканскую страну в обмен на договор о морских границах, который, утверждают в Турции, дает им право проводить разведку в восточной части Средиземного моря.

Министр обороны Франции Флоренс Парли, с одной стороны, говорит, что главное для нее – диалог, а с другой, объявила в среду о проведении двухдневных военных учений и подчеркнула, что «уважение к международному праву должно быть правилом, а не исключением».

Европейский Союз раскололся по вопросу, как реагировать на конфликт в восточном Средиземноморье. Франция, Греция и Кипр – сторонники жесткой линии, а Германия, Испания и Италия выступают за более мягкую реакцию.

Ситуацию в восточной части Средиземного моря обсудят министры иностранных дел ЕС, которые соберутся в Берлине. Союз уже отверг большую часть требований Турции, включая ее договор с Ливией о морских границах, который, кстати, отказывается признавать и Вашингтон.

Под давлением Греции, Кипра и Франции ряд членов ЕС настаивают на введении санкций против Турции. Их, а также предложения ФРГ, направленные на то, чтобы убедить Анкару все же сесть за стол переговоров, как раз и будут обсуждаться в Берлине.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал во вторник, что Анкара готова к переговорам без предварительных условий, но намекнул, что вторая сторона как раз и требует выполнения предварительных условий, неприемлемых для Турции. Он посоветовал Греции перестать проводить красные линии, которые могут привести к вооруженному конфликту.

Афины тоже за переговоры, но греки хотят договариваться только о континентальном шельфе и правах на энергетические ресурсы в восточном Средиземноморье. У Анкары же имеются другие требования. К примеру, турки требуют разобраться со статусом греческих островов в Эгейском море. Речь идет о маленьких островках, населенных сотнями тысяч греков. Они находятся в считанных километрах от побережья Турции и в сотнях километров от Греции.

«Они хотят заточить нашу страну, которая имеет самую длинную береговую линию в Средиземном море и сделать так, чтобы мы сидели на крошечной береговой полоске и могли только ловить рыбу на удочку»,- жаловался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Греция теоретически может согласиться на международный арбитраж в Гааге по вопросу островов в восточной части Средиземного моря, но отказывается обсуждать острова в Эгейском море.

Кстати, в упоминавшемся выше 1996 году между Грецией и Турцией едва не произошел вооруженный конфликт из-за необитаемого острова. Тогда войну удалось предотвратить американским дипломатам. Сейчас Вашингтон тоже поддерживает Грецию и Кипр, но не играет активную роль в урегулировании конфликта, а предоставил роль посредника Германии.

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза должны выработать рекомендации по санкциям против Турции и поведению ЕС в конфликте для европейских лидеров, которые соберутся на саммит 24 сентября.

Президент Эрдоган говорит, что Турция будет делать в регионе то, что она имеет право и должна делать, и что она никогда не отдаст то, что принадлежит ей. Пока предпосылок для урегулирования конфликта не видно.