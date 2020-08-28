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Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

Москва, 28.08.2020
Наибольшую доходность обеспечили инвесторам в минувшую семидневку бумаги компаний Mail.ru, «Детский мир» и группы «Тинькофф».
#Рынок акций
#Фондовый рынок
#Экономика
  • MAIL +9,7%
  • DSKY +4,5%
  • TCSG +3,9%

Депозитарные расписки Mail.ru подскочили на 9,7%, до 2335,2 рубля за бумагу. Напомним, Mail.ru листинговалась на Мосбирже совсем недавно, в начале июля, что само по себе дало ее бумагам заметный импульс (первичное размещение происходило в Лондоне). Сейчас же долгосрочным драйвером роста выступает ожидание, что GDR компании могут быть включены в индекс MSCI Russia (перебалансировка состоится в ноябре), а также недооцененность компании в сравнении с «Яндексом». Подробнее о бизнесе Mail.ru Group «Эксперт» писал всего неделю назад (см. «Выиграли в карантин», № 35).

Вырос и «Детский мир». Компания отчиталась за второй квартал и первое полугодие текущего года. Согласно отчету, консолидированная неаудированная выручка группы за полгода увеличилась на 7,10%, до 59,9 млрд рублей, относительно первого полугодия 2019-го, сопоставимые продажи увеличились на 2,4%. Отдельно стоит упомянуть, что в этом году запланированы капзатраты в размере 2,5 млрд рублей. Ритейлер собирается открыть 70 магазинов «Детский мир», десять малоформатных магазинов «Детский мир ПВЗ» и десять магазинов «Зоозавр». При этом выплата дивидендов в размере 100% чистой прибыли не отменяется. Позитивный отчет подстегнул котировки, и компания за неделю подорожала на 4,5%, до 125,12 рубля за акцию.

Продолжается рост стоимости GDR группы «Тинькофф». Промежуточная отчетность по стандартам МСФО оказалась достаточно позитивной. Прибыль за полугодие составила 14,58 млрд рублей против 13,94 млрд в первом полугодии 2019-го. И бизнес Тинькофф-банка продолжает активно расти (подробнее см. «Частные банки растут на деньги госбанков», стр. 56). Поэтому не удивительно, что в итоге за неделю бумаги группы подорожали до 1895 рублей за штуку, или на 3,9%.

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