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В Кремле сделали пояснение о возможном использовании правоохранителей РФ в Белоруссии

Москва, 28.08.2020

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков сделал несколько важных заявлений и ситуации в Белоруссии. В частности, представитель Кремля подчеркнул, что Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела соседнего государства, передаёт РИА Новости.

Об этом пресс-секретарь президента РФ сказал в ходе ежедневного брифинга для журналистов. Отвечая на вопрос одного из них, скажется ли готовность главы государства Владимира Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между россиянами и белорусами, Песков ответил: «Ни коим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела».

Кроме того, Песков убеждён, что Минск не столкнётся с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил президент.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.

На уточняющий вопрос, будет ли это Росгвардия или армия, Песков ответил, что не может сказать.

«Я ничего не могу сказать про вооружение…. Но вы знаете, здесь очень важно всё-таки отдавать себе отчёт, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. И собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», – резюмировал глава пресс-службы российского лидера.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что в нашей стране по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», – подчеркнул он.

Как пояснил в интервью телеканалу «Россия 1» российский лидер, этот резерв будет задействован, если ситуация в соседнем государстве выйдет из-под контроля. Речь, по словам Путина, идёт о массовых беспорядках, попытках захвата зданий и поджогах.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

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