COVID-19 в России: опубликованы данные по умершим и заболевшим на 29 августа

По информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 4 941 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 29 августа в 85 регионах России зафиксировано 985 346 заболевших COVID-19. Выздоровели – 804 383 человек (+5 917). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 17 025 человек (+111).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 677 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+189). Далее следуют Подмосковье (+163), Нижегородская область (+145) и Ростовская область (+127).

Напомним, 28 августа в России было зафиксировано 4 829 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.