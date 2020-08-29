Прогноз погоды на осень: в этом году всё будет иначе

Осень уже вот-вот наступит, ну по календарю по крайней мере. Все мы привыкли что это время года начинается с похолодания, а ближе к середине месяца наступает бабье лето. В этом году всё будет иначе – прогноз погоды на осень говорит нам, что сентябрь начнётся летним теплом, а вот первые признаки смены времени года придут только в конце месяца.

При этом синоптики обещают подъём температуры против того, что они называют климатической нормой, минимум на 5 градусов.

Погода осенью в Москве. Прогноз синоптиков

Москва войдёт в предстоящую осень легко: градусники будут в начале сентября показывать плюс 22-25, осадков практически не ожидается, погода будет теплая, мягкая и очень приятная для прогулок. Конец месяца ознаменуется небольшим похолоданием до плюс 17-18. Но всё равно будет тепло, солнечно и всё иначе, чем мы привыкли в это время года.

В октябре жители и гости столицы почувствуют, что пришла настоящая осень: ливневые дожди, могут быть осенние грозы, по ночам уже появятся заморозки на почве. Поэтому любителям поработать на огороде стоит завершить все свои дела до этого времени.

Ноябрь повеет на столичный регион настоящей зимой. Синоптики обещают заморозки - столбики термометров упадут до минусовых значений по ночам, а днём воздух не будет прогреваться больше чем до плюс 5. После двадцатых чисел возможен снег, который до начла зимы уже не растает.

Прогноз погоды на осень в СПб

В Петербурге осенью 2020 также всё будет иначе с климатом, чем всегда. Вместо привычных пасмурных дней, традиционного осеннего наводнения с ливнями и промозглым ветром, погода станет в сентябре напоминать летнюю. В Северной столице и Ленинградской области будет местами до плюс 25, солнечно, безветренно, осадков почти не ожидается.

К концу месяца температура упадет до плюс 15, а октябрь начнётся похолоданием (плюс 5-7 днём) и ливневыми дождями. По ночам же возможны заморозки и мокрый снег.

Конец второго осеннего месяца также ознаменуется мокрым снегом с дождём и привычной для СПб слякотью. Вообще октябрь обещает стать самым мокрым за эту осень в городе на Неве, а ноябрь традиционно принесёт арктический воздух, который уберет дождь и подвесит в небе солнышко. Правда, греть оно уже не будет.

Днем градусники покажут в Санкт-Петербурге плюс 3-5, воздух будет прозрачен, ветра и осадков первую половину месяца не ожидается. В третьей декаде ноября можно ожидать снег и по-настоящему зимнюю погоду с минусовыми значениями.

Погода осенью на Урале

Южный Урал включит в сентябре настоящее лето. Вся первая половина первого месяца осени пройдёт иначе чем привыкли местные жители. Градусники будут показывать местами до плюс 30, а в среднем до 15-18 сентября на юге региона воздух станет прогреваться до плюс 22-25, осадков не ожидается.

На остальной части Урала будет чуть прохладнее: плюс 20-23, местами плюс 24. Запад региона затронет циклон и немного польёт дождями ближе к десятым-пятнадцатым числам. На востоке будет более ветрено и сухо. Заметное похолодание придёт сюда лишь в конце месяца.

Октябрь на всю территорию Урала принесёт настоящую осень с дождями и холодами: градусники не покажет выше плюс 10, ночью будут заморозки. Ноябрь на Урале, как и в целом по всей стране, придёт со снегом и морозами, которые местами будут по-зимнему кусачими.

Прогноз погоды на осень в Крыму

Сентябрь в Крыму, по прогнозу синоптиков, также ожидается тёплым и приятным во всех отношениях – так что, если вы решили отдохнуть в бархатный сезон на море, то поезжайте сюда смело. Воздух на полуострове будет прогреваться до плюс 28, а, например, в Форосе до плюс 30.

Море начнёт отдавать накопленное за лето тепло и будет удивительно приятным для купания: плюс 23-24. Ветра, штормов, дождей не ожидается. И даже небольшое понижение температурного фона до плюс 23-25, которое метеорологи обещают в конце месяца, никого не огорчит.

Октябрь в первой декаде принесёт в Крым похолодание, начнутся ливневые дожди, и погода покажет, что лето закончилось и на юге нашей страны. В 20-х числах воздух уж не будет прогреваться выше плюс 15-20, а ночи и вовсе станут холодными – плюс 8-12. Ноябрь подарит полуострову первые заморозки, ветер и почти зимнюю погоду.

Погода осенью в Краснодарском крае

Ещё один южный регион нашей страны – Краснодарский край – приглашает в сентябре на свои курорты. Сочи, Анапа и все прочие туристические места ждут любителей отдыха в бархатный сезон. Море почти весь первый месяц календарной осени будет удивительно тёплым – до плюс 24, воздух днём прогреется до плюс 28-30. Время можно провести как на пляже, так и отдать его прогулкам по разным интересным местам. Летней духоты при этом не ожидается.

Спад температуры пройдёт ближе к началу октября, и он станет постепенным, так же не обещают синоптики и температурных качелей. Второй осенний месяц принесёт дожди, градусники начнут показывать уже не очень комфортные плюс 15, а к началу ноября воздух прогреется не выше плюс 12-14.

Ноябрь на всей территории Кубани обещают холодным, с минусовыми показателями по ночам. Да и днём уже тепло точно не будет: даже на морских курортах прогнозируется всего плюс 5-10, а местами и ниже.

В целом же, практически на всей территории нашей страны осенью 2020 всё будет иначе, чем мы привыкли в последние годы: лето продлится дольше, а сентябрь по погоде будет больше напоминать август, чем самого себя. Надеемся, что метеорологи нас не обманут, и мы ещё успеем ухватить лето «за хвост» и насладиться тёплой погодой.