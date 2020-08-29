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Путин назвал выборы президента Белоруссии состоявшимися

Москва, 29.08.2020

Глава российского государства Владимир Путин назвал выборы президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, состоявшимися.

«Москва исходит из того, что выборы состоялись», – сказал президент РФ в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву.

Вторую часть этой беседы будет показа на «России 1» уже сегодня.

Ранее сообщалось, что в интервью Брилеву Владимир Путин заявил, что в нашей стране по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», – подчеркнул он.

Как пояснил российский лидер, этот резерв будет задействован, если ситуация в соседнем государстве выйдет из-под контроля. Речь, по словам Путина, идёт о массовых беспорядках, попытках захвата зданий и поджогах.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

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